Ataque en el basurero: buscan intensamente a la jauría asesina y si hay responsables penales

A casi 48 horas de la muerte del operario Néstor Morales del Parque de Tecnologías Ambientales atacado por una jauría de perros en el predio ubicado en Rivadavia, la Policía trabaja intensamente en la búsqueda de estos animales y en determinar si hay responsables penales por el ataque. Así lo informó este martes, Iván Grassi de la UFI Delitos Especiales y aseguró que luego serán puestos a disposición de la Policía Ecológica y la Secretaría de Ambiente.

Según informó el fiscal, se trata de un predio de más de 200 hectáreas y el ataque se dio donde se deposita la basura para su tratamiento. La víctima estaba trabajando como sereno, anotando los camiones que ingresaban y egresaban del lugar.

El PTA este lunes, donde los empleados protestaron por medidas de seguridad.

Grassi, en diálogo con Radio Colón, informó que estos animales tienen pedido de captura y dio cuenta de la dificultad para encontrar estos canes. Es porque se trata de un predio de unas 200 hectáreas sin cierre perimetral a la vera de un cerro. "En casos anteriores no se ha podido delimitar responsabilidad, es complicado, pero en esta oportunidad es prematuro decir. Estos perros no es que de manera fija habitan el basural sino que van y vienen, y se habla de cerca de 50 perros no sólo de 10 ó 15", señaló. Se busca que los empleados y testigos identifiquen estos animales.

Sobre los tiempos, observó que "una vez que se obtengan todas las pruebas y como fiscalía consideremos que no hay más pruebas relevantes se evaluará si este hecho terrible tiene responsables. Comprendo que la sociedad quiere un responsable pero tengo la limitación del fuero penal, no es lo mismo que una justicia civil o laboral. Y para eso se va a analizar detalladamente el caso y si corresponde se hará una imputación", detalló.