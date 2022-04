La familia del niño que murió aplastado por un arco insiste con la culpabilidad de un ex intendente

El caso de Juan Hilario Uribe, el nene de 4 años que murió aplastado por un arco en Calingasta, suma un nuevo capítulo. Es que el juez Diego Sanz, había sobreseído a uno de los dos imputados por el fallecimiento del pequeño.

Se trata del ex intendente de Calingasta, José Adolfo Ibazeta, dueño del predio donde ocurrió la tragedia por un arco que no estaba asegurado y que cayó sobre la cabeza de Hilario.

Ibazeta le alquilaba el predio al gendarme Gustavo Alberto Campillay que era quien lo administraba al momento del accidente fatal.

Por pedido del fiscal, el juez entendió que no había responsabilidad del ex intendente ya que no administraba el lugar.

"A Ibazeta no le cabe responsabilidad penal alguna, ya sea en el carácter de autor, coautor, autor mediato, ni en ningún grado de participación. Este MPF (Ministerio Público Fiscal) entiende que solamente si se hubiera podido verificar una explotación en común entre ambos, una sociedad; la coordinación, o la dirección de uno sobre otro, o un manejo común o colectivo de la explotación podría responsabilizarse a ambos", explicó en su resolución la Justicia.

Ibazeta, el ex intendente que fue sobreseído.

Sin embargo, el abogado Fernando Castro, representante de la familia Uribe considera lo contrario y apelaron el sobreseimiento del ex jefe comunal ya que lo consideran tan responsable como Campillay por la negligencia que terminó con la vida del niño.

Para Castro, a Ibazeta le corresponde un homicidio culposo por "inobservancia de los reglamentos a su cargo y negligencia en el ejercicio de la propiedad".