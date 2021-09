Fue excluido de su casa y no debía acercarse a su ex y sus hijos, pero lo hizo y se los llevó a la fuerza

Este sábado por la noche, alrededor de las 22 horas, vivió un desesperante momento una familia de Pocito. Por una orden judicial, un sujeto fue excluido de su casa y no debía acercarse a sus hijos y su ex pareja. A este hombre no le gustó nada esta decisión y a la fuerza tomó a sus hijos y se los llevó.

El hombre subió a sus hijos, menores de edad, a un Fiat 147 y escapó a toda velocidad. Los otros familiares que estaban a cargo de la guarda de los nenes llamaron al 911 y explicaron lo que había pasado.

Los efectivos salieron rápidamente a la búsqueda de este sujeto y dieron con él y los niños por Calle 11 y Mendoza.

Los menores, afortunadamente se encuentran en buen estado de salud. Pero el padre quedó detenido y a disposición de la UFI Flagrancia por el delito de incumplimiento de una orden judicial.