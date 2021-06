`Me amenazaron con el arma´: mirá el estremecedor testimonio de una jubilada víctima de un violento asalto

El último viernes, dos malvivientes cometieron un robo en una vivienda ubicada en el centro de la provincia. Aprovecharon que alguien dejó la puerta abierta y entraron a la casa. En el lugar estaba una mujer de 85 años, su hija y una empleada doméstica.

Ese día los delincuentes se alzaron con alrededor de 50 mil pesos entre dinero, joyas y celulares. La abuela, Ana, habló con Telesol y contó cómo fueron esos escalofriantes minutos.

Los malvivientes escapando del robo. (Captura de video Telesol)

En su relato manifestó que “mi hija salió al fondo de la casa y ahí es cuando entraron, me amenazaron con el arma de fuego y nos pedían plata. Yo no tengo plata, uso todo con débito, si no fuera por eso que se llevaron nos mataban”.

Además dijo que los ladrones hallaron un bolso: “allí yo tenía cosas finas mías, regalos de mis 80 años. Un anillo de 24 quilates, dos aros y otras cosas más”.

Tras el robo, los ladrones huyeron porque descubrieron que ya habían avisado a la policía. El hecho quedó en manos de la comisaría jurisdiccional.