Lo corrió de la casa por no trabajar y él la quiso atropellar con la moto: terminó condenado

Un violento fue condenado, este lunes, en el Fuero Especial de Flagrancia. Según informaron desde la Justicia, a pesar de haber sido encontrado culpable, no irá preso.

El sujeto se llama Cristian González y su expareja lo corrió de su vivienda, en la Villa Roja, Rawson, porque no aportaba dinero para mantener a los dos hijos que tienen en común.

González, en evidente estado de ebriedad, regresó a la casa de su ex y comenzó a amenazarla. Iba manejando una moto 110cc y le dijo a la víctima que no iba a retirarse del domicilio. Ella le respondió que hasta que no dejara de gastarse todo su dinero en alcohol no lo dejaría volver y el hombre se puso violento.

Primero aceleró la moto con la intención de atropellar a su ex y, como no pudo hacerlo estrelló el vehículo en el portón del costado de la casa. Él, cayó al piso pero se reincorporó para agarrar a la madre de sus hijos de los pelos y comenzar a golpearla.

Fueron los vecinos que escucharon los gritos y llamaron a la Policía. Un agente que llegó al lugar se lo llevó preso y, este lunes fue condenado.

El juez le dio una pena de 10 meses de prisión condicional por lo que, si mantiene la buena conducta, no irá al Penal de Chimbas.