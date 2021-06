Tenía una perimetral pero se metió a la casa de su ex y tuvieron que sacarlo con la Policía

Un violento fue condenado, este jueves, por violar la restricción perimetral que le impedía acercarse a la casa de su ex novia.

Según informaron desde la Justicia, se trata de Sebastián Mauro Quiroga, un sujeto que ya había recibido una condena de prisión condicional con anterioridad y tenía una perimetral contra la víctima.

Quiroga, no hizo caso y fue hasta la casa de su ex pareja y se metió por la fuerza. La mujer le pidió por favor que se retire pero él no hizo caso y ella tuvo que llamar a la Policía.

Este jueves, Quiroga fue condenado en Flagrancia y por haber violado la orden del juez, pasará 1 año y 3 meses preso en el Penal de Chimbas.