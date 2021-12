Boom de estafas con casas de veraneo en San Juan: 5 denuncias y un modus operandi que se repite

Les prometen una estadía en una casa o cabaña de campo, con piscina y parrillero. Sin embargo, cuando se acerca la fecha de reserva, los "propietarios" desaparecen y para las víctimas, ya es tarde. Ese es parte del modus operandi que utiliza un grupo de delincuentes para estafar en San Juan con casas de veraneo. Desde la división Defraudaciones y Estafas de la Policía de San Juan advierten que este tipo de estafas se volvió un boom en esta época y que en diciembre ya recibieron cinco denuncias formales.

Se trata de un fraude muy elaborado que se lleva a cabo, sobre todo, a través de las redes sociales. Es allí donde se exponen mediante perfiles falsos imágenes e información sobre alquileres de casas con piletas, con precio y hasta ubicación. "Aquí está el error. La gente no se percata de que son perfiles de redes sociales falsos, que han sido creados recientemente o no tienen imágenes del propietario. No son perfiles reales", comentó el Oficial Principal, Mario García.

Después de intercambiar datos, los estafadores brindan cuentas bancarias o de Mercadopago para los clientes realicen un adelanto, depositen una "seña". Si bien estos datos después sirven para llevar a cabo la investigación e intentar dar con los malvivientes, muchas veces utilizan chips que no están a nombre de nadie y hasta suelen pedir cuentas bancarias a terceros, que están al tanto o no de la maniobra delictiva. "Le dicen a otra persona ´prestame la cuenta que me van a depositar algo y te doy el 10%` y por ahí la persona no tiene idea de qué se trata. En otros casos hay participación", agregó García.

Este tipo de fraudes se da sobre todo en el verano, donde los sanjuaninos aprovechan la época estival para descansar y pasar momentos agradables en familias, sin percatarse que se exponen a la ciberestafa. Por ahora se reportaron casos en Ullum y Zonda, y también fuera de la provincia: Córdoba y Mendoza lideran. "De diciembre a febrero se dan muchas de estas estafas. Tenemos 5 denuncias en la División, pero creemos que hay más por las publicaciones que aparecen en redes sociales", apuntó el Oficial Principal.

Desde la Policía explicaron que para no caer en la trampa es importante no dar datos personales ni de tarjetas, corroborar los perfiles de Facebook que ofrecen casas de veraneo y evitar dar adelantos a través de transferencias bancarias.