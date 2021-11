Crece el misterio por el ex comisario desaparecido en Iglesia: 3 semanas sin rastros

Más de 20 días son los que el ex comisario José Luis Zavala lleva desaparecido, después de haber sido visto por última vez el 14 de octubre en Iglesia. Es que a pesar de los esfuerzos de la Policía y grupos especiales que colaboran con la búsqueda, el paradero del hombre de 78 años resulta todo un misterio.

En el operativo que se montó para encontrar algún rastro del ex policía oriundo de Buenos Aires participan efectivos de la Policía Federal, de Búsqueda de Personas de la Policía de San Juan, la División de Canes, Defensa Civil de Rodeo, el Grupo GERAS y personal del D-5 con drones.

Acorde informaron fuentes allegadas a la investigación que pretende encontrar al hombre que cumplió años estando desaparecido, el último 26 de octubre, el rastrillaje comenzó en la Estancia Guañizuil, que era el lugar donde vivía Zavala junto a su esposa. Desde ese punto, los uniformados establecieron un radio de un kilómetro a la redonda aunque sin resultados positivos por el momento.

Según había manifestado su mujer, Silvia Martínez, el último rastro que los sabuesos habían señalado fue en Los Horcones, una peligrosa zona. Sin embargo, cuando la Policía buscó por ese sector no encontraron nada concreto, por lo que la pareja sospechaba que alguien en auto puedo haberlo levantado.

Si bien esta no es la primera vez que Zavala desaparece, ya que sufre una enfermedad mental que lo hace desorientarse, la situación se volvió preocupante no sólo por el correr de los días (van 3 semanas) sino también en el lugar donde se perdió su rastro. Es que el lugar donde señalaron los canes de búsqueda tiene pozos de importante profundidad, varias pendientes y angostos senderos, por lo que se temía que por allí haya caído. No obstante, nada se confirmó.

Además, Martínez detalló que su marido tiene experiencia en alta montaña ya que solía hacer trekking junto a ella y pese a sus años tiene aptitud física.

El último día que fue visto con vida fue cuando su esposa se fue a trabajar y lo dejó durmiendo. Contó que sobre la cama le dejó preparada la ropa para que se pusiera, pero cuando regresó ya no estaba.

Según informó el comisario Rodolfo Guajardo, jefe de la Comisaría 22º, la hipótesis que manejan desde la Fuerza es que José Luis salió de su casa con intenciones de viajar a La Plata, donde vive un hijo, pero creen que podría haberse extraviado en el camino, ya que según el contacto que han mantenido con el hijo, desde hace días que no sabe nada de su padre.

Es por ese motivo que están en contacto permanente con efectivos policiales de la ciudad de La Plata, para coordinar acciones y poder dar con el ex comisario. También se han secuestrado los celulares de la esposa de Luis, el hijastro y un amigo que lo frecuentaba, para peritarlos en búsqueda de contactos o mensajes que puedan dar indicios de dónde José Luis está.