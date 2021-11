El fallo para el "Camaleón" Saitta, el "sanjuanino" doble identidad, despertó las críticas de su mediática defensora de Mar del Plata

Después de que la jueza de Garantías Gloria Verónica Chicón autorizara el traslado del sujeto con doble identidad, Pedro Ezequiel Iván Saitta, su mediática abogada en Mar del Plata criticó las condiciones en las que su cliente realizará el viaje a la ciudad costera, donde deberá comparecer por una causa de homicidio que lo tiene en la mira desde el 2013.

Es que para la Dra. Patricia Perelló, el hecho de que el hombre se que hacía llamar Leonardo Sampieri viaje por 48 horas y no sea extraditado resulta inútil y hasta perjudicial para su defensa. La letrada que supo defender al campeón mundial de boxeo Carlos Monzón, entre otras figuras mediáticas, habló con Tiempo de San Juan y aseguró que no está de acuerdo con la resolución. "Él tiene la situación prácticamente resuelta en San Juan, no se entiende por qué tanto interés en retenerlo", sostuvo.

La abogada que ejerce la defensa técnica de Saitta junto a la Dra. Martina Papadopulos, en la causa que es investigado por el homicidio de Mariano Torres, explicó que se deben producir pruebas importantes para la instrucción del caso como la declaración del imputado, una ronda de reconocimiento, caeros, entre otras, y con tan poco tiempo en Mar del Plata eso no será posible.

Saitta junto a su abogado en San Juan, Fernando Bonomo

El jueves, el 'Camaleón' Saitta que permaneció prófugo durante 3 meses fue condenado a 2 años y 10 meses de prisión efectiva por dos causas diferentes: por amenazas y por tenencia ilegítima de armas de fuego. Pese a la resolución, quien es defendido por Fernando Bonomo aún tiene una cuenta pendiente en el Segundo Juzgado de Instrucción por presunta estafa y amenazas agravadas.

Frente a esto, la magistrado no dio lugar a la extradición que había solicitado la justicia marplatense -a través del juez de Garantías de esa ciudad Juan Francisco Tapia- y sólo permitió que viajara por ese tiempo estipulado.

"El cliente tiene el derecho a ejercer su defensa personal, no sólo técnica con sus abogadas. Es por eso que vamos a pedirle al juez que emplee algún tipo de medida para que permanezca más tiempo, ya que la denegatoria por parte de la justicia de San Juan resulta arbitraria", expresó Perelló.

Incluso, la letrada fue más a fondo y amplió: "Me parece rarísimo todo. La causa más grave la tiene en Mar del Plata, por lo que no hay fundamento lógico para que siga en San Juan".

Quien formó parte de la defensa de Monzón en el juicio por el asesinato de su mujer Alicia Muñiz, ocurrido la madrugada del 14 de febrero de 1988, indicó que de no ponerse de acuerdo los funcionarios judiciales de San Juan y de Mar del Plata deberá intervenir la Corte Suprema de Justicia de la Nación. "Si el juez acompaña nuestro pedido, se podría llegar a esa instancia", agregó.

Quién es la mediática abogada

Perelló también fue defensora de la maestra de música Analía Schwartz, acusada de abusar y corromper a 24 niños en el jardín de infantes “Mamitas” del Instituto Fleming y en el Colegio Gianelli, entre 2012 y 2013. La docente fue absuelta en 2017, aunque la causa sigue abierta. Actuó de defensora de los tres policiales condenados por el secuestro, violación y asesinato de la adolescente Natalia Melmann en la ciudad de Miramar, en febrero de 2001.

Así también pudo demostrar la inocencia de la salvadoreña Karina Herrera Clímaco, condenada en 2002 en el país caribeño a 30 años de cárcel por la muerte de su hija recién nacida. Perelló y tres médicos argentinos viajaron a El Salvador y trabajaron con organizaciones feministas para conseguir la libertad de la joven tras 7 años de detención.

¿Qué se sabe de la causa de homicidio?

Como Saitta escapó de la justicia marplatense y era uno de los principales sospechosos del asesinato de Mariano Torres, la investigación no avanzó demasiado y por ello para Perelló se trata de una causa incipiente.

"No hay pruebas que lo incriminan, él se fue por consejo del abogado que lo representaba entonces y recién ahora se reabre", explicó la abogada de larga trayectoria, quien aseveró que su cliente no fue el autor material del hecho. "Este es el momento para avanzar en la instrucción y para ello es necesario que permanezca en Mar del Plata el tiempo que sea necesario", cerró.

El crimen y las sospechas que carga sobre sus espaldas

A más de 1.400 kilómetros de distancia, el 18 de abril de 2013 se producía un sangriento asesinato en Mar del Plata y tenía como principal sospechoso a Pedro Ezequiel Iván Saitta, quien jamás se puso a disposición de la Justicia y escapó sin dejar rastro. Durante 8 años permaneció prófugo hasta ahora, que apareció con otra identidad en San Juan.

Fuentes policiales de La Feliz, contactadas por Tiempo de San Juan, recordaron aquel episodio como un violento homicidio en el que las declaraciones testimoniales acusaron a Saitta como el autor. Enmarcado en un ajuste de cuentas, el farsante le disparó a la víctima en las inmediaciones del barrio Belgrano, una zona marginal situada en la periferia oeste de Mar del Plata.

Acorde detallaron las fuentes, el antes prófugo estaba convencido de que Torres había asaltado a su hermana y, en forma de venganza, lo atacó a balazos. Ambos tenían 18 años, contaban con antecedentes penales y eran vecinos. Fue por ello que junto a un cómplice que no pudo ser identificado, desde un automóvil Ford Escort interceptó a Torres y le efectuó cerca de diez disparos. Solo uno de los proyectiles dio en el blanco: ingresó a la altura del tórax de Torres con salida a la altura del omoplato derecho.

Tal y como apuntó un colega del Diario La Capital de Mar del Plata, el agredido no falleció en el acto sino días después a causa de las heridas que sufrió, luego de estar internado en el Hospital Interzonal. Una publicación de esa medio repasa el homicidio que nunca encontró a los responsables, ya que Saitta escapó luego de que la Justicia le denegara la eximición de prisión que su defensa presentó.

Saitta, que falseó su identidad para eludir el asedio policial, ofrecía un largo historial criminal que inició cuando era menor. Sin embargo, fue el asesinato de Torres el que desencadenó una orden de captura, la misma que impulsó su repentina desaparición del mapa.