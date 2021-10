El dolor de la mamá del nene atropellado en 25 de Mayo: "Nadie nos ha informado nada del accidente"

Mientras su hijo lucha por su vida, Miriam Barrio todavía no tiene certezas sobre cómo ocurrió el grave accidente que dejó en grave estado al joven de 13 años y hospitalizado a sus dos amigos. El incidente ocurrió en la noche del viernes en el departamento 25 de Mayo. La mujer confirmó que el conductor que atropelló violentamente a los chicos volvía de un boliche.

"No tenemos novedades, la Policía no nos ha dicho nada. Mientras mi hijo está en terapia, grave, nadie nos ha dado novedades ni han preguntado por él", comentó la mujer en diálogo con Tiempo de San Juan.

El accidente ocurrió sobre la Ruta 270, cuando Nahir Aguilera volvía del paraje Ceferino Namuncurá (San Martín) junto a sus amigos Rodrigo Salazar (15) y Alexander Brizuela (17). El auto que los atropelló es un Fiat 128 guiado por Rodrigo Guerra (23), quien iba con su amigo Agustín Lucero (22). Los jóvenes que venían en el vehículo habían ido a bailar.

"No sé si estaba alcoholizado, si lo estaba, no tendría que haber manejado. Todavía no pude hablar con Rodrigo y Alexander, amigos de mi hijo. Uno está ya en su casa y el otro, continúa internado. Pero sé, por lo que me han contado, que el conductor se quiso escapar, que lo encontraron lejos de donde quedaron tirados los chicos. No han querido auxiliarlos", apuntó con dolor la mujer.

Nahir se llevó la peor parte del siniestro. Se encuentra internado en grave estado y su familia pide cadenas de oración por él. "Tenemos que esperar para ver cómo evoluciona, el lunes nos darán otro parte médico. Tengo toda la fe de que se va a reponer", expresó Miriam.