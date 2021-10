Fue condenado por increpar y escupir a su ex, una mujer policía, en el medio de la calle

Una mujer Policía fue agredida por su ex marido en Albardón. El sujeto, identificado como Darío Luis Pérez Goyochea tenía una orden de restricción pero no le importó cuando cruzó a su ex mujer en la calle.

Todo ocurrió en la intersección de Mitre y Salvador María del Carril. Ahí estaba una cabo de la Unidad Operativa Barrio Presidente Néstor Kirchner, junto a un compañero agente. Los policías habían detenido la marcha de la moto en la que se movían y se acercó un ciclista que empezó a insultarlos y escupió a la mujer policía.

Cuando pudieron verlo, se dieron cuenta de que se trataba de Goyochea que, además, tenía una orden de restricción y no podía acercarse a la víctima.

El agente que acompañaba a la mujer policía, detuvo al sujeto que se resistió todo el tiempo e intentó librarse.

Este viernes, Goyochea fue condenado en un juicio abreviado y recibió 2 meses de prisión condicional, por lo que no irá preso, pero sigue vigente la prohibición de acercamiento a su ex.