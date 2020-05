Amenazan de muerte y disparan contra una conocida profesora de gimnasia de la provincia

Karina Palacio, conocida profesora de gimnasia de la provincia pasó por una pesadilla esta madrugada en su casa de Rivadavia. Cuando llegaba a su domicilio en el barrio 22 de Abril, dos desconocidos la sorprendieron y luego de amenazarla de muerte, le dispararon a quemarropa.

El disparo por suerte no impactó en su cuerpo, pero si pasó por al lado de ella e impactó contra un cartel de la calle. “Solo me di vuelta con la intención de que si me pegaba lo hiciera en la espalda” dijo Karina y expresó: “Siguieron tirando tiros al aire y me gritaron ‘voy a volver y te voy a matar’”.

Cartel que habría recibido el disparo

Cerca de las 1 de la madrugada, Karina volvía a su casa después de visitar a sus padres -que son mayores y que viven en Zonda- y explicó: “Entre a casa y saque a los perros -siempre lo hace para meter el auto-. Uno de ellos empezó a ladrar muy fuerte y cuando salí a ver, vi a un chico escondido con actitud sospechosa y otro encapuchado atándose los cordones”. Y la damnificada siguió diciendo: “Le pregunte que hacía, y me respondieron ‘que te importa’; y después siguió “te voy a cagar matando el perro”. Ante esta amenaza, ella le respondió que no le tenía miedo y que iba a llamar a la Policía.

En ese momento, el otro hombre que estaba escondido le dijo al amenazador que se fueran, ambos escaparon a pie pero al parecer forcejeando y en un momento, el atacante se dio vuelta y le disparó.

Karina asustada volvió a su casa y llamó a la Policía “estuve como hasta las 5 de la mañana en la comisaría haciendo la denuncia”. Además no es la primera vez que sufre algún tipo de ataque, ella de los 11 años que lleva en este lugar le han robado en 16 ocasiones. Ha llegado al extremo que para salir a sacar la basura tiene que ir con alguien: “Si va mi hijo o si voy yo, nos acompañamos para sacar la basura a la calle”, terminó diciendo.