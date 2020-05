El presunto “narco top” prófugo no se entregará, pidió la eximición de prisión a la justicia

Matías Frau no está dispuesto a entregarse a la justicia, al menos no por ahora. El abogado defensor del llamado “narco top”, ya presentó un pedido de eximición de prisión para él ante el Juzgado Federal en la causa por la histórica plantación de droga encontrada en una finca de Rivadavia. Anteriormente ya había hecho la misma presentación en la justicia local para no quedar detenido en la otra causa por violencia de género.

El sospechoso se dio a la fuga el miércoles de la semana pasada cuando la Policía de San Juan fue a detenerlo por la denuncia de su pareja, que aseguró que éste la golpeó y la amenazó de muerte con un arma de fuego. Matías Frau logró escapar por los fondos de su finca ubicada frente al Loteo El Ángel, detrás del barrio CGT, en una zona residencial de Rivadavia. Cuando los uniformados entraron a la propiedad se encontraron con una impresionante plantación de marihuana. Según fuentes oficiales, allí encontraron más de 1.500 plantas cannabis sativa, más de 400 semillas de marihuana, 4.500 gramos de cogollo de marihuana, 110.000 pesos, dólares, 4 balanzas de precisión y elementos de trabajo como tijeras de poda, papeles para armado y envoltorios para envasados, insumos, fertilizantes y maquinaria variada para el cultivo. Allí tenía tres invernaderos, dos de los cuales funcionaban en sótanos, aseguraron los investigadores.

Este sábado a la tarde, la Policía Federal y la fuerza provincial allanaron también su negocio llamado “Cosa Nostra” en un conocido centro comercial de la capital de San Juan. Según el comunicado de ambas fuerzas, secuestraron más marihuana, dinero, accesorios e insumos para el cultivo de marihuana y consumo de cannabis.

Leonardo Villalba, el abogado de Matías Frau, aseguró que antes del primero allanamiento había presentado el pedido de eximición de prisión por la denuncia de violencia de género. Esa presentación la hizo en el juzgado correccional. También afirmó que el viernes último hizo lo mismo ante el juez Leopoldo Rago Gallo, del Juzgado Federal, para evitar que lo detengan por la causa de la plantación de marihuana.

El letrado explicó que Frau no tiene problemas de ponerse a disposición de la justicia, pero pide que no quedar preso. Aclaró que “si, fuma (por marihuana). Y en su finca hacía aceite de cannabis y entregaba a la gente amiga y familiares con cáncer. Pero no vendía, el jamás comercializó marihuana. Y lo secuestrando en el local (por Cosa Nostra) es tierra, fertilizantes, papeles, máquinas para armar cigarrillos y pipas, no solo para el cultivo de marihuana. Que es lo mismo que venden otros locales céntricos, o sino que allanen todos los otros comercios”.