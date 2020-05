Bebé fallecido de 25 de Mayo: qué pasará con los hermanos y por qué la madre sigue presa

Hace una semana, San Juan se estremecía con la muerte de un bebé oriundo de 25 de Mayo que llegó al Hospital Rawson en estado crítico y que activó el protocolo de intervención de la justicia penal, la que resolvió la detención de la madre del menor. Si bien se descartó que hubiera sido abusado sexualmente como se sospechó en un principio y se determinó que el motivo del fallecimiento fue por causa natural, la responsable de la criatura hasta ahora permanece tras las rejas.

Mientras tanto, los ocho hijos de la mujer que se encuentra detenida en la Central de Policía se hallan bajo el resguardo del Estado separados en dos hogares y esperan por la orden judicial del juez de Familia que recibió la causa, Esteban de la Torre, quien solicitó informes de todos los menores al Gabinete de la Dirección de la Niñez.

"Lo que se busca por el momento es analizar el contexto del entorno más directo para saber si están en condiciones de cuidarlos, ya que no sabemos qué va a pasar con la madre", sostuvo el magistrado.

Con la hipótesis del delito contra la identidad sexual desestimada por el informe forense, que afirmó que el bebé de 5 meses murió por una neumonía, las sospechas sobre la progenitora como principal responsable hacían prever su inminente liberación, aún pudiendo ser imputada por un delito menor como el de negligencia. En ese caso, el expediente tenía que ser remitido a un juzgado correccional y no de instrucción como donde está en la actualidad.

Sin embargo, eso todavía no pasó y por ello llama la atención que no haya sido excarcelada por el juez Guillermo Adárvez del Tercer Juzgado de Instrucción. Por la información a la que este medio pudo acceder, se aguardaría por el resultado de la Cámara Gesell a los hermanos más grandes para que recién el magistrado tome una determinación.

A pesar de que físicamente los niños presentan un "perfecto estado de salud", según indicaron fuentes oficiales, un equipo de psicólogos y asistentes sociales del área de Desarrollo Humano que actúa los abordará por orden de De la Torre, a quien también le llegará el resultado de la autopsia del bebé. Todo esto, de la causa civil que se desprendió de la instrucción penal tras la tragedia que conmocionó al departamento veinticinqueño y a la provincia.

El reporte forense seguirá siendo clave, aún tras haber determinado los motivos del deceso, ya que incluso pone en jaque la versión oficial de maltrato infantil por el descuido que -en apariencia- presentaba el bebé. Para el especialista que analizó las evidencias en el cuerpo, Alejandro Yesurón, todo tiene una explicación y no necesariamente están relacionadas con un abandono, como lo sostuvieron los mismos funcionarios policiales y judiciales, en on y en off.

La negligencia sería el agravante que podrían achacarle, desde lo penal. Los artículos 84 y 94 del Código Penal podrían ser tenidos en cuenta. El delito que prevé una pena más leve sostiene que se impondrá prisión de un (1) mes a tres (3) años o multa de mil (1.000) a quince mil (15.000) pesos al que por imprudencia o negligencia... causare a otro un daño en el cuerpo o en la salud. El más severo impone que será reprimido con prisión de uno (1) a cinco (5) años al que por imprudencia, negligencia, impericia ... causare a otro la muerte.