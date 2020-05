A 10 meses de un caso que estremeció a San Juan: el desgarrador recuerdo de su familia

Pasaron 10 meses ya del femicidio que conmocionó a la provincia: el de Brenda Requena, la joven albardonera que fue hallada sin vida en campo traviesa después de haber sido declarada como desaparecida y buscada por cielo y tierra. Su marido había quedado detenido por agredir a otro sujeto, sindicado como el amante, y a los pocas horas se quebró y confesó que había sido él el autor del crimen. Rápidamente, el juez que investigó el caso procesó a Diego Álvarez por homicidio agravado por el vínculo y por violencia de género y ahora aguarda por el juicio.

A pesar de haber tenido una respuesta de la justicia, para la familia de la muchacha el dolor sigue intacto y por ello utilizaron las redes sociales para expresarlo, tal y como lo hizo la madre Laura Requena. Como ya lo había hecho en otras oportunidades, la mujer que cuida de los hijos que quedaron sin su madre, le dedicó un sentido mensaje en su cuenta de Facebook.

"Mi niña no te veo, no te escucho decir 'ma, llegué'. Cada día que pasa te vienes a mi cabeza, me duele el pecho. Recuerdo el último beso y abrazo que nos dimos", manifestó entre otras desgarradoras declaraciones.