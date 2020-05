Qué dijo el ciclista "sanjuanino" denunciado por golpear y amenazar a su pareja

La pareja de Willy Lucero, uno de los ciclistas más importantes de San Juan, decidió denunciarlo ante la Justicia por golpes y amenazas. El deportista hizo un descargo en sus redes sociales y dijo: "Juro que jamás dañaría o agredería". Argumentó que fue denunciado por un ataque de celos y que está a disposición de la Justicia.

La víctima contó en sede policia que el episodio de violencia se desató tras una discusión. Dijo que el deportista la golpeó y la amenazó. El caso recayó en el Segundo Juzgado Correccional. Ante la denuncia, Lucero emitió un descargo en las redes sociales.

"Los que me conocen saben que soy una persona pacífica, respetuosa de mi familia, que jamás he agredido a persona alguna, menos aún a una mujer", indicó. En el texto difundido en sus redes agregó: "Una discusión familiar originada en un ataque de celos de mi pareja totalmente infundida, resultó que me denunciara por violento. Juro que jamás dañaría o agredería a quien he dado tanto amor. Soy un deportista que solo trabajo para darle una mejor vida a mi familia".

A Lucero le pidió a su pareja que recapacite y agregó que "solo agradezco la hija que me dio y la vida que hemos llevado en común".

La mujer radicó la denuncia y solicitó medidas cautelares, como protección a su familia y una prohibición de acercamiento. La causa recayó en el Segundo Juzgado Correccional. Es inminente la detención del ciclista sanjuanino porque aparentemente el médico legista habría constatado las lesiones.