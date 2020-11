Le pegó a su hermana en Capital y después se fue a las manos con la policía

En la madrugada de este lunes se produjo un nuevo hecho de violencia género con un sujeto de 44 años que atacó a su hermana y le provocó grandes lesiones. En esta oportunidad el episodio sucedió en Villa Maturano en calle Ramón Lucero entre Cabot y Formosa, hasta ahí llegó la policía que fue solicitada por la víctima después de haber sido atacada.

Al momento de arribar los efectivos el agresor no quiso ser detenido y comenzó a agredir a los policías para que no se lo llevaran. Fueron momentos de suma tensión hasta que los funcionarios de comisaria 3ra lograron detener al violento sujeto (no se da la identidad para resguardar a la víctima).

Más adelante la hermana del agresor realizó la denuncia y ahora el sujeto que atacó a la mujer deberá responder por una causa caratulada como lesiones leves y resistencia a la autoridad, según informaron del fuero de Flagrancia.