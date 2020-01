El ladrón insaciable no se rinde: volvió a atacar por cuarta vez al mismo negocio de Rawson

El ladrón que robó tres veces al mismo negocio en cuatro días, no se da por vencido. Este miércoles a la madrugada apareció de nuevo y otra vez atacó a la despensa y carnicería de calle Vidart, en Rawson. En esta ocasión no tuvo suerte porque no logró romper la puerta y se conformó con destruir una de las cámaras de seguridad.

Parece que el delincuente no se da por aludido pese a que la Policía lo está buscando y que ya se hicieron públicas las imágenes, difundidas por TIEMPO DE SAN JUAN, que lo captaron en los otros tres robos contra la Despensa Doña Nelly y Carnicería Don Luis.

Esos ataques anteriores ocurrieron el jueves, el sábado y el domingo, siempre de madrugada. La maniobra fue idéntica porque entró por los fondos y rompieron una puerta de rejas y otra de chapa. En cada uno de esos hechos, el delincuente robó bebidas alcohólicas, carne para asado, golosinas, dinero en efectivos y otra mercadería. Tras esos ataques los propietarios aseguraron y pusieron más barrotes en la puerta de rejas, aun así el ladrón se las ingenió para entrar.

Este miércoles a las 2.23 de la mañana apareció de nuevo, pero le resultó fácil. El delincuente intentó violentar la puerta de rejas pero no pudo. Por más que la barreteó no logró abrirla y optó por retirarse con las manos vacías. Igual se desquitó porque rompió una de las cámaras de seguridad del fondo. La Policía lo sigue buscando.