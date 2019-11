Apostaron con un negocio ante la crisis y los ladrones le desvalijaron su almacén

Terrible momento es el que está atravesando una humilde familia de Rivadavia que fue víctima de delincuentes que le robaron todo de su almacén, la que alquilan hace poco menos de un mes y medio, como una apuesta para sobrevivir ante la crisis económica.

Se presume que los ladrones atacaron bien en la madrugada, porque los dueños del local comercial se fueron cerca de la una de la mañana de este jueves. Con una barreta -que dejaron olvidada en el lugar- reventaron una de las puertas de la entrada y atacaron como pirañas el almacén que se encuentra en la misma propiedad que habitan.

Se llevaron un equipo de música, balanzas, bebidas alcohólicas y el poco dinero que quedó en caja, aproximadamente unos 2.500 pesos. Además, robaron ropa y calzado de la misma casa.

Paolo, que tenía pensado cerrar por la crisis que lo está afectando, confiesa que este robo lo dejó 'muy mal parado'.

"Ayer (por el jueves) tenía ganas de levantar todo y no laburar más. Me han llevado como 80 mil en cosas. Esta difícil la mano pero hay que seguir y más por mí hijo, pero te juro que no tenía ganas", le dijo a Tiempo de San Juan.