El invierno llegó y el "cebolla style" está de moda: el arte del layering en clave chic

Llegó el invierno y, con él, ese momento del año en que muchas personas sienten que su estilo se disuelve debajo de capas y capas de abrigo. “Me siento como una cebolla”, repiten con resignación, refiriéndose a la necesidad de vestirse por etapas, desde la camiseta térmica hasta el tapado. Pero lo que muchos no saben es que esa estrategia de vestirse por capas tiene un nombre, es una técnica estilística reconocida y celebrada: se llama layering .

El layering, que en inglés significa literalmente "CAPAS", no solo es funcional para mantener el cuerpo abrigado durante los días más fríos, sino que también es una de las herramientas más creativas que tiene la moda. Bien ejecutado, este estilo no solo abriga, sino que aporta textura, profundidad y sofisticación a un look invernal.