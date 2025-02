Se suman banqueros que apuestan a la minería en San Juan

Más banqueros

Central Puerto es la mayor generadora eléctrica de la Argentina y entre sus dueños abundan los banqueros y representantes del mundo financiero: el grupo está compuesto por la familia Escasany (Banco de Galicia); Guillermo Reca (ex ejecutivo del banco de inversiones Merrill Lynch) y los hermanos Ruete Aguirre (ex Banco Roberts), además de Carlos Miguens Bemberg (ex Quilmes).

La generadora eléctrica ingresó en abril de 2024 como accionista de AbraSilver, con 10 millones de dólares. El pasado jueves 13 de febrero, tras desembolsar 60 millones de dólares; se convirtió en su mayor accionista de la minera canadiense, con una participación del 9,9%. En diciembre, Central Puerto también había ingresado a un proyecto de litio en Catamarca.

Elsztain, el pionero

De esta forma, los banqueros y financistas siguen los pasos de Elztain. El dueño de IRSA y del Hipotecario ya controlaba la operadora Austral Gold y el proyecto Casposo, en Calingasta desde marzo de 2016. En ese momento entró al negocio minero y desembolsó 3 millones de dólares para comprar a la australiana Troy Resources el 51% de la mina sanjuanina que venía produciendo oro desde el 2011. También comprometió una inversión de 10 millones de dólares para garantizar su rentabilidad.

En el 2019 Casposo quedó paralizada cuando Austral Gold decidió poner el emprendimiento en la fase de “Cuidado y mantenimiento”, por varios motivos. En el último año Elsztain profundizó su ingreso a la minería sanjuanina con la compra de acciones en la mina de oro Hualilán ubicada en San Juan, donde ya tiene el 12,7% de las acciones de la australiana.

El plan es extraer el oro de Hualilán y procesarlo en la mina Casposo que tiene todas las instalaciones. Esa doble jugada pondría en explotación a Hualilán al tiempo que reabre Casposo que lleva 6 años inactiva.

Los motivos

¿Qué hay detrás de esta apuesta por la minería en San Juan? Por el lado del oro, Elsztain ha asegurado en declaraciones a medios nacionales luego de la pandemia que invierte en oro debido a que es la única moneda que "no puede ser impresa", en un contexto donde los Bancos Centrales mundiales estaban realizando emisiones récord de dinero para hacer frente a los efectos recesivos de sus países.

Respecto a la apuesta por el cobre, el futuro es prometedor. Junto con el litio este metal es la materia prima para generar energías limpias y reducir la huella de carbono en el mundo. San Juan cuenta con los proyectos más grandes de cobre del país en este momento.