Los signos del horóscopo vivirán muchos altibajos, ¡mirá!

Llama a tus amigos y apúntate a sus planes, Aries, te irá mejor que quedarte sola comiéndote el tarro. En tu salida con los amigos o tu pareja, Tauro, descubrirás cosas sorprendentes. Aprecia los gestos de tu pareja, Géminis, esos pequeños detalles que tiene contigo a diario. El amor te anda buscando, Cáncer, abre tus puertas y no desperdicies la ocasión. Deja de pensar en el ayer, Leo, tendrás una jornada espléndida si alejas esos fantasmas. Está a punto de entrar en tu vida, Virgo, alguien que llenará tus vacíos emocionales. Recupera el hábito de la diversión, Libra, te alejará de la monotonía y tu chico te lo agradecerá. Hoy, Escorpio, tu pareja te hará vivir un momento inolvidable. Hoy, Sagitario, conocerás a una persona con quien tendrás una conexión instantánea. Si alguien está coqueteando con tu chico, Capricornio, no le culpes de nada porque él es ajeno. Conocer la verdad, Acuario, es esencial para decidir cualquier cosa en la vida. Hoy, Piscis, tienes la posibilidad de iniciar grandes cambios en tu vida.

Aries

No te encuentras hoy en tu mejor momento anímico, Aries. Una situación desagradable que ocurrió en días pasados en el trabajo te está pasando factura. No has podido desconectar todavía de los problemas de diario, aunque tampoco lo has intentado de verdad. El caso es que quizá te cargaron unas culpas que no tenías y las consecuencias te dolieron bastante. Hoy, si no le pones remedio, te espera una jornada solitaria. Pero puedes tener mejores opciones. Llama a tus amigos y apúntate a sus planes. Te irá mejor que seguir comiéndote el tarro, Aries. Y si estás conociendo a una persona que te hace tilín, no dejes de quedar con ella para pasear, ir a comer o al cine. Piensa que el amor necesita alicientes a diario y si te interesa la persona es una buena idea propiciar una salida romántica.

Tauro

Hoy tienes la oportunidad de conocer cosas sorprendentes en una salida con tus amigos o tu pareja, Tauro. Descubrir cosas nuevas es importante a diario y lo sabes bien porque aunque eres un poco cerrada para confiar tus cosas personales a quienes te rodean, eres muy capaz de lanzarte a la aventura cuando se te presentan ocasiones que te resultan atractivas. Hoy estás en un buen momento para ello. Si te proponen participar en una salida que se organizará próximamente, tal vez con motivo de Semana Santa, no desperdicies la ocasión, Tauro. Aparte de divertirte te proporcionará ocasión de conocer nueva gente e, incluso, puede que surjan oportunidades profesionales en ese lugar. Prepara todo ello a diario con ilusión. Será muy positivo. Tu pareja también se alegrará con la perspectiva de una salida de este tipo.

Géminis

Hoy toca día con la familia y los seres queridos, Géminis, incluida tu pareja o tu mejor amiga. A veces este tipo de reuniones dan algo de pereza, pero hoy te va a sorprender el ambiente tan bueno que se respira y que te va a contagiar. En el terreno sentimental, tienes a tu lado a diario a una persona que te quiere y que procura darte lo mejor aunque tú no le prestas demasiada atención. Aprecia sus gestos, también esos pequeños detalles que tiene contigo a diario y sorpréndele con algo que le guste realmente cuando estéis en la intimidad. Serán momentos para recordar durante años. Ahora estás en un buen momento para formalizar una relación o un compromiso, Géminis. Si crees que ya no tenéis que esperar más para dar este paso, organiza hoy mismo una velada especial.

Cáncer

Te sientes agobiada, Cáncer, por un problema al que no encuentras solución y no puedes sacarlo de tu cabeza ni tan siquiera hoy, que tienes unos cuantos planes. No te quedes en casa, acepta alguna de las propuestas, porque tampoco vas a resolver nada. Quizá te venga a la mente un antiguo consejo de una persona muy querida que ahora está lejos. Se trata de alguien muy experto y este consejo te puede resolver la papeleta a diario. Necesitas animarte un poco yconvencerte de que si pones de tu parte vas a poder hacer todo lo que te propongas, Cáncer. Empieza a avanzar a diario y borra de tu mente todo aquello que pudo haber sido y no fue, porque tu excesiva sensibilidad te está jugando una mala pasada. El amor te anda buscando, abre tus puertas y no desperdicies la ocasión.

Leo

Estás viviendo el presente con un pie todavía en el pasado más reciente, Leo. Has de corregir esta tendencia que te ha dado de repente. Sólo piensas en el ayer en lugar de aprovechar todos los momentos que la vida te brinda a diario, como hoy mismo, que puedes tener una jornada espléndida si alejas estos fantasmas. Ya es hora de que te decidas a avanzar y olvidarte de lo que pasó si no es para aprender de algún error. Pero éste no es tu caso, porque lo que te ocurre es que te dejas envolver a diario por la nostalgia. Esto no te aporta nada positivo ni a ti ni a la persona que ahora está contigo. Si hoy tienes el amor a tu lado, Leo,con mayor motivo has de pasar página y cuidar mucho esta relación que ahora te está haciendo feliz.

Virgo

Hoy tendrás un día de tranquilidad, de calma, que te convenía bastante, estresada Virgo. Así puedes recuperarte del trabajo tan intenso que has tenido a diario. Disfruta de la naturaleza, de la música y de las personas queridas. Si en estos momentos estás en pareja, quizá tengas sensación de alejamiento de tu chico, pero no es por falta de amor sino de tiempo y eres tú quien no le dedicas el suficiente a vuestra relación. Compénsalo hoy y recuerda de reservarle un espacio a diario a partir de ahora. Si eres de las Virgo que no ha encontrado todavía al amor de su vida, prepárate porque está a punto de entrar en tu existencia una persona que llenará por completo tus vacíos emocionales. Sal con tu gente porque a casa seguro que no van a traértelo.

Libra

Hoy es día festivo pero las oportunidades se siguen sucediendo y es que tienes estrella, Libra. Alguna persona que ni tan siquiera conoces puede transmitirte un mensaje de alguien que te anda buscando a diario. No pienses en una casualidad porque las casualidades no existen. Se trata de un negocio que puede ser muy fructífero si pones todas tus ganas en ello. Piénsalo hoy que tienes tiempo y habla con la familia antes de tomar cualquier decisión. No te dejan descansar ni en domingo, aunque a veces bien lo vale, Libra, y por tu parte también estás demasiado pendiente de los temas laborales. No te reservas mucho tiempo para el ocio y para salir con los amigos y la pareja. Es hora de que recuperes el hábito diario de la diversión. Te alejará de la monotonía y tu chico te lo agradecerá

Escorpio

Seguramente te has levantado hoy con la vena creativa en alza y la imaginación a tope, Escorpio. Aunque no sea día laborable, aprovecha todas las ideas que vengan a tu mente, anótalas si es preciso porque te serán de gran utilidad a diario a lo largo de la semana. No desperdicies este momento de lucidez sólo porque es domingo. También puede ser que te venga a la mente una solución que andabas buscando para un tema de trabajo. Si estás en una relación sentimental, hoy tu pareja te hará vivir un momento inolvidable. Ten muy en cuenta que al amor hay que alimentarlo a diario, Escorpio, y que esa persona especial necesita saber que le quieres con hechos y con palabras. Si realmente te interesa seguir a su lado, déjaselo bien claro, que no le quepa la menor duda.

Sagitario

Ahora es el momento de pensar en serio en cuidarte más, Sagitario, o tanto desorden a diario empezará a pasarte factura. Deja de comer de cualquier manera e incorpora más fruta y verdura a tu dieta. Empieza hoy mismo a hacer ejercicio de manera constante o perderás la buena forma, la salud y la silueta. Hoy un amigo puede invitarte a un lugar especial. Acepta porque tienes la posibilidad de conocer a una persona con la que tendrás una conexión instantánea. Será alguien importante en tu vida más adelante y puede que también sea un buen compañero sentimental. Es una persona espiritual que conectará contigo en muchos aspectos que no encuentras en otra gente que te rodea, Sagitario. Puede cambiar tu visión de la vida y hacerla mucho más enriquecedora a diario. Aprovecha esta gran oportunidad.

Capricornio

En lugar de disfrutar hoy del domingo y de las cosas positivas que se producirán en el terreno sentimental, Capricornio, estás al borde de la ansiedad. A diario tiendes a ponerte nerviosa cuando las cosas te funcionan demasiado bien porque crees que no durará mucho tiempo. Si ahora piensas que tu relación de pareja está yendo como la seda, procura que se mantenga así y no veas problemas donde no los hay ni los va a haber, sobre todo si tienes conciencia de lo que necesita un amor para durar. Quizá esas dudas que te asaltan a diario se deban a que sabes que hay una tercera persona interesada en tu chico y que coquetea con él, Capricornio. No le culpes, porque es ajeno a este asedio. Y no estés hoy con la mosca tras la oreja porque este asunto no va a prosperar.

Acuario

Este domingo será un día muy propicio para descubrir cosas que no sabías o que alguna persona te había ocultado a diario durante bastante tiempo, Acuario. Puedes sentirte incómoda o directamente herida, pero si lo piensas bien hoy has dado un gran paso. Conocer la verdad, aunque duela, es esencial para decidir cualquier cosa en la vida. No desperdicies hoy el día de fiesta con esta cuestión, procura apartarla de tu mente y quedar con los amigos para salir y divertirte, o incluso para llorar sobre su hombro. Si lo haces encontrarás verdadero calor en ellos y te sentirás mucho más animada, Acuario. También te reconfortará pensar en las posibilidades que tienes mañana en el trabajo. Podrían concederte algo que estás deseando a diario desde hace bastante tiempo y por lo que has batallado muy duro.

Piscis

Si estás algo cansada de tu rutina de vida, Piscis, tienes hoy la posibilidad de iniciar grandes cambios si es que de verdad lo deseas y pones de tu parte a diario para que se produzcan. Ahora lo tienes todo a tu favor para hacer frente a lo que pasa a tu alrededor. Puedes tomar muy buenas iniciativas y, sobre todo, te irá muy bien escuchar lo que tienen que decirte las personas de confianza. No creas que ya lo sabes todo, tienes mucho por descubrir. Y tampoco pienses que a pesar del esfuerzo diario las cosas seguirán como siempre, porque no es así. Tienes mucha visión de futuro y puedes lograr buenas opciones de trabajo, donde se valoren mucho tus ideas, Piscis. Hoy no te acuestes sin haber pensado en todo ello, porque obtendrás muchos beneficios de esto.

Fuente: Lecturas