Violento cruce entre Mauro Zárate y Flavio Azzaro: "¡Sos un c...!"

Minutos después, el propio jugador salió al aire diciendo cosas durísimas sobre el invitado: “¡Es un pobre tipo, un tonto y un ca…! Nati sabe que no tiene que hablar con este tipo. ¡Ya te lo dije, gordi, es un pobre tipo que no tiene nada!”.

Flavio Azzaro le respondió: ”¿Ven? ¡Así es Mauro Zárate!”. El delantero le contestó: “Si, así soy yo, ¡y vos sos un ca…!, te estoy mirando por la tele y sos un ca…”.

Antes de que el periodista pudiera decir algo, el jugador agregó: “Yo soy Mauro Zárate, no hablo en la tele, me junto con vos si nos tenemos que agarrar a trompadas. Yo estoy en mi casa, por irme a entrenar”.

El jugador luego continuó con su descargo: “Este tipo no da puntos de vista, este tipo sale en un programa diciendo cualquier cosa de la gente, de los jugadores, es lo único que sabe hacer. Con este tipo no quiere hablar nadie. Yo quiero que mi mujer no hable con este tipo, me parece vergonzoso llevar a este tipo a un programa”.

En ese punto, picante como siempre, Azzaro acusó a Zárate de haber planeado todo con su esposa para generar rating: “¡Si lo armaron todo, Maurito!, ¡si siempre fuiste igual! Es obvio, Pamela: ¡justo Mauro estaba de casualidad acá hablando por teléfono! ¡Lo armó ella con el marido!”.

Zárate le contestó: “¿Armado para qué? ¿A mí qué me da esto? ¡Vos no tenés que hablarle a mi mujer! ¡¿Vos te pensás que yo quiero hablar con vos?!”.

Video de la pelea entre Flavio Azzaro y Mauro Zárate en el programa de Pamela David: