Video: por esquivar a la prensa, la China Suárez sufrió un terrible accidente

Por ese motivo, la joven terminó impactando contra un vehículo estacionado. La cámara de “Socios del Espectáculo”, el programa de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, se encontraba en el lugar, y captó toda la dramática secuencia.

Pallares presentó el tema diciendo: “Tenemos un último momento. Mientras terminábamos de hacer la nota, nos contaban que tuvo un accidente la China Suárez. Estaba haciendo una entrevista, salió y chocó. Estamos en vivo desde el lugar”.

Mientras se veían las imágenes del impacto, Adrián exclamó: “¡Ohhhh, ah, le pegó! ¡Ah, Dios mío!”.

Rodrigo Lussich resumió lo ocurrido tirándole un fuerte palito a la joven: “Ella, para escaparse de la prensa, choca”.

¡LO QUE LE FALTABA! La China Suárez chocó con su camioneta frente a toda la prensa

La pelea de la actriz con los periodistas

Tiempo atrás, la joven explicó, a través de sus redes sociales, porque no da entrevistas a los noteros: “Me llegó un hilo de Twitter que me pareció que resume muy bien a lo que me refiero siempre yo, del hostigamiento. Y no es un lugar de víctima, porque me he equivocado y me equivoco como todo el mundo, pero hablo de una persecución, y nunca hablé tan profundamente de eso porque me cuesta, me pone nerviosa. Encontré este hilo, que describe perfectamente el ensañamiento y la persecución, y que lo voy a compartir. Es difícil para mí verlo porque, aunque a veces diga que las cosas no me afectan, o tenga una coraza muy grande porque no me queda otra, es feo, es doloroso, me siento avergonzada. Muchas veces, me siento triste, y creo que recién ahora estoy en un momento en el que estoy fuerte para poder hablar de eso”.