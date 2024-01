Rodolfo Ranni sufrió un gravísimo accidente: "Me rompí..."

El actor, de 86 años, habló en Radio Mitre de su drama: “Me caí en mi casa por subir un escalón, me golpeé contra el filo de la chimenea de mi casa y me rompí cuatro costillas .

Ranni remarcó: “Me molesta, me duele y no puedo dormir del lado derecho. Me pasé durmiendo del lado izquierdo, me duele el oído izquierdo de tanto estar apoyado de ese lado. El golpe fue terrible, pero en el momento no me di cuenta. No me podía levantar porque estaba sólo en mi casa".

El artista relató todo lo que le tocó atravesar: “El teléfono lo tenía en el dormitorio y no podía ponerme de rodillas hasta que lo logré, me arrastré por el piso subiendo los escalones, con la cola y los tobillos hasta el dormitorio y al otro día fui al médico y me dijo que me había fracturado cuatro costillas”.

El actor reconoció que estuvo al borde de la muerte: “Te podés perforar un pulmón si se te desplaza la costilla. Estuve casi tres horas en el piso porque no podía levantarme, yo no tenía idea lo que me había pasado”.

La noticia sobre el mal momento del artista generó mucha preocupación porque Rodolfo Ranni es una de las pocas grandes estrellas sobrevivientes de una de las etapas más gloriosas del cine argentino, donde protagonizó grandes clásicos como “Tiempo de revancha”, “El desquite”, “No habrá más penas ni olvidos” (basada en la novela de Osvaldo Soriano), “Funes, un gran amor” y “Un lugar en el mundo”.