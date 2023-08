Flor Peña destrozó a Marina Calabró: "¡En tu cara!"

Todo comenzó cuando Marina Calabró habló en Radio Mitre del nuevo programa de Telefe : “Yo tengo un topo en ese equipo y lo que me dijo es que el despliegue escenográfico y la puesta en escena es impactante, como que se ve realmente lindo, las luces estarían muy bien también, pero lo que viene flojardi es el casting . Dicen que son algunos personajes conocidos, gente que ya pasó por otros concursos . Esto se hizo en las provincias donde Telefe tiene repetidoras, o sea que no es realmente federal, sino medio sui géneris. Ni se hizo con tanto tiempo ni es tan exhaustivo. Así que, me dicen: ‘¡ojo ahí!’ ”.

La fuerte respuesta de Flor Peña

Consultada por las palabras de Marina Calabró, la diva de Telefe no ocultó su enojo. Flor Peña aseguró: “ No voy a contestar a alguien que trabaja a partir y con la maldad . Justamente este programa no tiene maldad, es un programa para toda la familia y del que se van asombrar. Siempre fui muy fan del formato de otras partes del mundo y es un éxito en todo el mundo. Es un formato que en otras partes del mundo está hecho increíblemente y la calidad es majestuosa... Entonces yo dije ‘vamos a ver cómo lo hacemos nosotros' y no sé si es mejor, así que... ¡en tu cara!”.

En respuesta directa a las críticas de la periodista de Radio Mitre, la actriz expresó: “El programa está lleno de talento y se van a sorprender mucho, es un programa producido increíblemente por un canal líder y lo van a disfrutar un montón. La tele se volvió como un exprimidor y este programa viene a traerle un poco de luz a la tele”.

Video con la respuesta de Flor Peña a Marina Calabró: