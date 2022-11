Fanática de los cuatriciclos y del gym: así se presenta en redes la nueva Embajadora minera

Dana, en tanto, se quedó con el premio mayor. La joven es estudiante de la carrera de Abogacía y se había presentado al concurso con un proyecto educativo que propone capacitar a todos los estudiantes sanjuaninos sobre producción minera.

"Me llena de orgullo poder ser candidata a Embajadora de la Fiesta del Trabajador Minero y la Minería; No solo por ser oriunda de la localidad de Los Berros donde la actividad económica principal es la Minería si no también porque la misma es una gran generadora de puestos de trabajo y sostén de muchas familias, incluida la mía. Soy hija de mamá soltera, de una mujer independiente que luchó y supo cuidarnos y darnos lo mejor tanto a mi hermano como a mi, una mujer que pudo salir adelante gracias a esta actividad. Porque no solo produce puestos de trabajo en las caleras y canteras, si no que de la Minería se desprende un sin fin de actividades y rubros", expresó Dana.

En redes sociales, la elegida del jurado se muestra fanática de los cuatriciclos y del gimnasio. También aparece junto a su novio.

