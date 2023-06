El duro momento de salud de Emilio, el hijo de Alberto Cormillot

“Él ya está yendo al jardín maternal, entonces está enfermo semana de por medio”, señaló el profesional de la salud encendiendo todas las alarmas entre los innumerables fans del carismático pequeño.

El doctor Cormillot explicó claramente cómo se origina esta clase de situaciones, incomodas tanto para los padres como para sus hijos: “Cuando empiezan a ir al colegio comienzan a contagiarse y se contagia toda la gente de casa”

¿Una profe a los 9 meses?

La confesión del doctor.

En una extensa entrevista que concedió a un importante diario, Alberto Cormillot habló de su decisión de convertirse en padre nuevamente a los 82 años, con Estefi Pasquini, una mujer casi cinco décadas más joven que él.

El nutricionista aseguró: “La gente tiene sesgo con respecto a un adulto mayor, hay un cliché: una persona mayor no puede tener hijos. Parece como que estás desafiando la vida. Sí puede tener un hijo una monoparental pero no un adulto mayor. No es muy juicioso el tema. Un adulto mayor es una sobrecarga, es desechable, descartable ni siquiera reciclable y bueno mucha gente compra eso. Y yo no lo compro ni lo compré”.

El doctor Cormillot remarcó: “No es que un día me levanté y dije: ‘¡Qué ganas de ser padre!’. No, tenía ganas de estar con Estefi y de armar una vida y una familia con ella. No tuve el deseo así aislado, sino que tuvo que ver con ella. Es un proyecto de armado de una familia con la persona que yo amo, que es joven, para que pueda tener un hijo. Me alegro por la alegría que tiene ella”.

El profesional de la salud cerró diciendo: “Yo no cedí, ella no me lo pidió, salió de mí. Ella pensaba que no se iba a enamorar más. En los últimos 10 años no se había enganchado con nadie, tampoco sabía si quería tener un hijo. Cuando nos encontramos le dieron ganas de tener un hijo. Es como lo que pasa en cualquier otra pareja, con la salvedad de que yo tengo muchos años más”.

El doctor Alberto Cormillot presentando a su hijo Emilio: