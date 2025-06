"El árbol que tú olvidaste": la poesía de Atahualpa Yupanqui, ramificada en el arte de Belén Ramet

Bela en el árbol.png

Previo al estreno mundial -si es que Belu viene desde hace tiempo jugando en esas ligas-, la cantante sanjuanino sacó a la luz las sensaciones que la invadieron antes, durante y después de ver la criatura materializada bajo un aura exquisita: “Este video abre para mí tres vertientes en lo sentimental. Esta canción primero habla del desarraigo, que todos lo hemos sentido en algún momento. Yo nací en otra provincia y de muy pequeña me vine para aquí. Así que siempre extrañé a personas, a lugares, a sitios, a amores que dejé en la partida y en el nuevo arraigo que hice en San Juan. En ese punto a mí me representa muchísimo”.

“Por otro lado, la única hermana que tengo vive muy lejos y pasan años y años hasta que nos podemos ver personalmente. Una vez pasaron casi seis, imagínate. Nos vemos a través de la tecnología, pero no es lo mismo. Cuando éramos chicas hicimos una casa en un árbol y esta canción precisamente dice que el árbol que tú olvidaste siempre se acuerda de ti. Yo pienso que ese árbol nos recuerda, nos recuerda niñas, nos recuerda jugando bajo su sombra y el corazón también siempre se acuerda de los seres queridos”, añadió Ramet, quien en esta ocasión fue un poco más allá y asumió la escritura del guion del video.

Bela sufriente en el árbol.png

Y en la tercera vertiente, Don Ata: “Él compuso esta canción antes de irse a Japón en la primera gira. Aquí en Argentina no tenía trabajo, su música estaba prohibida en las radios y él necesitaba obviamente comer para vivir. Decidió embarcarse en esa aventura cuando ya tenía más de 60 años. Se fue con su valijita y su guitarra de jacarandá a Japón y ahí se encontró con un país que lo abrazó, con una cultura que lo nutrió muchísimo. Escribió libros y esta canción es como ese puente entre Argentina y Japón. Por eso cuando vean el video notarán referencias a la cultura japonesa”.

Siempre trabajar la obra de Yupanqui no solamente es un desafío, sino también un aprendizaje en todas las áreas. Es muy transformadora y sanadora Siempre trabajar la obra de Yupanqui no solamente es un desafío, sino también un aprendizaje en todas las áreas. Es muy transformadora y sanadora

El estreno que tiene preparado Belén, para el cual contó con el eximio guitarrista Jonatan Vera, también incluye el tema ‘Ave que pasas cantando’. Esta obra es muy cara a los sentimientos de la artista: “Es una milonga que a mí me ayudó a sanar en un un momento personal muy difícil que pasé hace 2 años. Esa canción fue como un trabajo karmático. Todo lo que dice la canción me ayudó a sanar”.

“Siempre trabajar la obra de Yupanqui no solamente es un desafío, sino también un aprendizaje en todas las áreas. En la dimensión musical, en la dimensión interpretativa y yo te diría que hasta en la dimensión espiritual. Es muy transformadora y sanadora. A mí me ayudó muchísimo, ya te digo, esta canción a ver que pasas cantando me ayudó a reencontrar otra vez con mi voz que se había perdido en esa tristeza, en ese dolor del que venía saliendo”, agregó.

El equipazo del EP y el video

Jonatan Vera, guitarra y arreglos.

Rodrigo Collado, grabación en estudio y mastering (El Bonsai)

Marcelo Lara Búbica, fotografía cámaras y dirección del clip)

Pablo Maldonado, producción

Belén Ramet, guion, vestuario y arte

Pablo Yamamoto, colaboración y asesoramiento en la lengua japonesa

En el horizonte

Sin despegar las expectativas de la puesta en largo de este nuevo material, Ramet ya se relame de los proyectos que se encuentran en su horno artístico.

“Grabé algunas cosas de María Elena Walsh que todavía no se han estrenado. Después de este EP se viene otro que grabé con Pablo (Maldonado), es una live session que hicimos en el estudio El Bonsai. Y también se viene un segundo vieja de formación en Nueva York. La idea es también poder grabar allí en los Flux Studios, que es el mismo estudio en el que han grabado genios como Paul McCartney, John Lennon, Madonna. Y espero poder cantar un poco más, que vengan nuevos conciertos a mi vida”, enumeró Belén a modo de resumen de lo que tiene por delante.

Bela despuésdel rodaje.jpg

Una gran reflexión

Invitada a compartir un reflexión sobre el legado de Atahualpa Yupanqui y el fuerte vínculo que tiene con su obra, Belu expuso: “Yupanqui dice que la "cultura es el único escudo contra el olvido" y esto a mí me disparó todas las alertas para comprender lo que nos está sucediendo como humanidad. En todo el mundo, en algunas sitios más que en otros, poco a poco y por goteo nos vamos olvidando de nuestra raíz, de quienes somos, de nuestra identidad. Lo que quisiera decir con todas las fuerzas de mi corazón es que la tierra no es solamente el suelo que pisamos, es memoria. No nos olvidemos del alma argentina, de nuestra tierra, no compremos tan fácil espejitos de colores. No rompamos el puente cultural que nos une a nuestra raíz”.

No nos olvidemos del alma argentina, de nuestra tierra, no compremos tan fácil espejitos de colores. No rompamos el puente cultural que nos une a nuestra raíz No nos olvidemos del alma argentina, de nuestra tierra, no compremos tan fácil espejitos de colores. No rompamos el puente cultural que nos une a nuestra raíz

“ La música es un puente que conecta culturas y generaciones. Que no se nos olvide, cuidemos de ella, celebremos nuestra identidad y llevemos a nuestra tierra siempre calentita dentro del corazón. Nuestra cultura es el único "sistema inmunológico" contra el olvido. Si olvidamos nuestras canciones, nuestras palabras, olvidamos quienes somos. Después de todo, las verdaderas raíces, las profundas, son universales y tienen la misteriosa capacidad de conectarse más allá de los idiomas y de las fronteras. Y de traer unión y paz entre humanos que comparten sus diferencias y expresiones. Ojalá estemos a la altura y podamos hacer esta tarea. Yo lo intento tozudamente y llena de esperanza todos los días de mi vida”, concluyó.