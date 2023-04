Así es Valeria, la hija fisicoculturista de Nicolás Repetto

Valeria es dueña de “Cross 300 Fitness Club”, un centro especializado de entrenamiento que montó en Escobar siete años atrás junto a su marido, Hernán “Chino” Keen.

La hija de Nicolás Repetto reveló: “El cross fit me ayudó con lo que me pasaba y es algo que hoy veo con la gente que viene a mi box: te cambia radicalmente y, aunque después de ejercitar te duela todo, el estado de ánimo es otro. Siento que lo físico y lo estético quedan en un tercer plano, es mucho más importante lo emocional y la comunidad que se forma cuando se entrena”.

Y agregó: “En mi caso, me permitió descubrir a la deportista que había en mí. Trabajaba como tripulante de cabina de pasajeros en vuelos y a la par me empecé a preparar para competencias, a capacitar, porque sabía que quería vivir de esto. Hice cursos de levantamiento olímpico, pesas rusas y todo lo gimnástico. Después de dar clases en distintos lugares y una vez que me sentí preparada, mi marido y yo, con mucha valentía, dejamos nuestros trabajos e invertimos nuestros ahorros para poner este box”.

Valeria también habló de la compleja relación con su papá: “Pasamos por muchos momentos de mayor cercanía y otros de menos. Las familias ensambladas tienen cosas divinas y otras complejas”.

Finalmente, la hija de Nicolás Repetto habló de su decisión de no trabajar en el mundo del espectáculo: “No es que me planteaba escapar del medio, simplemente no era mi camino. Cuando terminé el colegio y no sabía qué quería hacer, me dijeron: 'Bueno, tenés que laburar'. Estuve un año en la productora de mi papá y me encantó la experiencia, pero con mi hermano Nico siempre tendimos a ir para el otro lado. Hoy, por ejemplo, me encantaría participar en algún programa de aventuras y desafío físico. No me da miedo exponerme, pero lo haría por algo que a mí me divierta y me motive”.

Nicolás Repetto promocionando el gimnasio de su hija seis años atrás: