Apareció un tercero en discordia entre Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini: quién es

Alberto Cormillot le lleva casi cinco décadas a Estefanía Pasquini , su mujer, y eso generó una fuerte polémica, días atrás, cuando Tamara Pettinato declaró: “ No me gusta, no me parece correcto que la gente a los 85 años tenga un bebé. No me gusta. No me gusta que ella tenga 38 años ”.

Las palabras de Estefanía Pasquini hacen referencia al incendio que ocurrió el 16 de mayo de 2022, donde vivía el hermano de Tamara, Felipe Pettinato, en el cual murió el neurólogo Melchor Rodrigo.

Posteriormente, la esposa de Cormillot concedió una entrevista a “Intrusos” donde declaró: “Me parece que fui muy impulsiva y tengo que controlarlo. Me hizo ruido que 'no es correcto' y me pegó en un lugar donde me duele mucho porque me costó mucho quedar embarazada. Se metió con mi marido y con mi hijo”.

La situación se complicó todavía más porque acaban de contar en “Socios del espectáculo” que Adrián Cormillot, hijo del primero matrimonio de Alberto, llamó a Tamara para apoyarla.

En el ciclo dieron más detalles al respecto: “A los hijos les hizo ruido el comienzo de esta relación. Adrián y Alberto no tienen una buena relación por otros motivos. Estefanía Pasquini es uno de los motivos”.

Consultada por lo que habría hecho Adrián, la esposa de Cormillot declaró: “No sé cuál es su relación con Tamara. Le habrá gustado el quilombo que se armó. En la familia nadie se mete con nada de lo que hagan los otros. Todos somos libres. Nosotros con Alberto nos queremos y no nos importa nada lo que digan los demás”.

Y aseguró: “Yo no voy contra nada de ellos (por los hijos). Por eso es que están tranquilos. Hay mucha gente que especula con el tema de la herencia. Yo el día que me casé ya sabían que no quería nada y, de hecho, firmamos algo en lo que a ellos ya les quedó lo suyo y a mí no me toca nada ”.

Este conflicto familiar, explicaron los periodistas, significa un gran dolor para el médico de 85 años, que se niega a hacer declaraciones al respecto.

Por su parte, Tamara Pettinato también habló con “Socios del espectáculo” y exigió que Pasquini le pida disculpas a su hermano.