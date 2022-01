Durísimo tweet de Lali Espósito a Flavio Azzaro tras sus terribles comentarios homofóbicos

Las polémicas palabras del conductor Flavio Azzaro en TV al hablar del ataque homofóbico a un bar de la comunidad LGBTIQ+. Evidentemente su postura atrasada siguen en pie y llegó hasta las redes de Lali Espósito, quien publicó un fuerte tweet alusivo, sin nombrar al periodista pero haciéndose eco de las barbaridades declaradas por el comunicador.

Completamente enojada por los dichos de Azzaro, la artista pop más conocida del momento en nuestro país no le escapó a la polémica y fue contundente con el pensamiento retrógrado de Azzaro, por el cual fue tildado de "machista y homofóbico" en redes por miles de usuarios afies y no a la cultura LGBT.

"Un pibe que piensa y se expresa de esa manera. Burro, incapaz, desagradable e ignorante... ¿QUÉ HACE OCUPANDO UN ESPACIO EN EL MUNDO DE LA COMUNICACIÓN? Que piense como quiera. Me cag... en él y en los que son como él.. ¡Pero por lo menos que no esté en TV!"

La frase desafortunada y por demás descolocada de Azzaro que le trajo un sinfín de críticas y cancelaciones:

"¿Qué significa un café GLGTV (sic)? ¿Yo no puedo ir, ponele?¿Pero hay cafés que no son inclusivos, que si sos gay no podés entrar? A mí que me gustan las mujeres puedo ir"