¡Ke lo ke!: mirá cuánto sale la nueva "pilcha" que lanzó L-Gante

Desde que empezó, no paró. L-Gante vive la fama a full y parece no tener techo. Con el tiempo demostró que no solo es música, si no que por medio de la tienda de merchandising que lanzó hace tiempo incrementó aún más su trabajo... y dinero. En la misma se pueden ver diferentes productos, pero en su mayoría son prendas de vestir.

Empezó el 2022 y era de esperarse que salieran nuevas vestimentas con el sello del cantante de la cumbia 420, como se llama su página web. De acuerdo a lo compartido por Maxi El Brother, el manager de L-Gante, se publicaron nuevos conjuntos. Si bien se orientan al fútbol, pueden ser utilizados para otras actividades. En las imágenes de promoción se observa a Elian Valenzuela con dos modelos diferentes: uno verde y el otro violeta.

En ambos casos, se puede observar un "Villa Tour" a modo de auspiciante principal y un escudo arriba a la izquierda que reza "Cumbia 420". Además de las remeras, están disponibles sus respectivos shorts para completa el juego. Algo que llamó la atención es el precio de las prendas que se pudo observar en la web. Ambos modelos de camisetas están en $3300 mientras que los pantalones cortos están valuados en $2440.

¿Vos la comprás?.

(Fuente: Diario Show)