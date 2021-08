Tras la separación de la China y Vicuña, mirá cuáles fueron las rupturas más escandalosas de la farándula

Que las hubo, las hubo. Y que fueron verdaderamente escandalosas, no hay duda. Es que tras la reciente separación de la China Suárez y Benjamín Vicuña, volvieron a relucir las separaciones más escandalosas que tuvieron como protagonistas a los famosos argentinos. Por si no las recordás, nosotros te las refrescamos.

Susana Giménez y Huberto Roviralta

La diva de la televisión argentina se separó Roviralta luego de permanecer casados durante diez años.

“Huberto me quiso agredir, yo me defendí le tiré con un cenicero”, dijo la Su al explicar porqué su ex marido se fue de su casa con la cara ensangrentada.

Araceli González y Adrián Suar

Los cinco años de profundo amor entre la actriz y el empresario se vieron opacados por la división de bienes. Tal es así, que en la actualidad Araceli sigue reclamando parte de la productora de su ex marido.

Wanda Nara y Maxi López

La separación del futbolista y su mujer fueron en medio de un sin fin de infidelidades. Es que si bien la pareja le puso punto final a su historia de amor en 2013 tras varios rumores de infidelidad de parte de Maxi López, poco después se conoció que la rubia mantenía una relación con quien ahora es su marido, Mauro Icardi, pero quien en esos tiempos era amigo íntimo de la pareja.