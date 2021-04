Para fans: aseguran que “la cuarta temporada de Stranger Things será la más aterradora”

Los fans de Stanger Things deberían estar listos para asustarse en la próxima entrega de la serie. Gaten Matarazzo, quien interpreta a Dustin Henderson en la producción de Netflix ambientada en los años ‘80, participó del programa de Jimmy Fallon The Tonight Show y compartió detalles de la ansiada cuarta temporada, que comenzó a filmarse en febrero de 2020, pero se frenó al mes siguiente con el parate general de la industria provocado por la la pandemia de coronavirus.

En la charla, el actor de 18 años dijo que el rodaje “se está reanudando”. Si bien la producción se retomó en octubre pasado, la crisis sanitaria forzó a que la actividad se desarrollara a un ritmo mucho más lento del habitual, como el propio Matarazzo le señaló a la revista People a principios de este año. Luego, Fallon indagó acerca del contenido de los nuevos episodios. “Me dijiste que esta temporada [...] puede llegar a ser la más aterrador”, le recordó el entrevistador al joven, a lo que contestó: “Sí, claro. Es lo que más noté. Estaba leyendo [el guion] y dije: ‘Wow, realmente se la van a jugar este año, está bueno’”.

Por otro lado, Matarazzo habló de su experiencia trabajando como mozo en un restaurante de su familia ubicado en Long Beach Island, New Jersey, cerca del hogar en el que creció, durante el verano boreal de 2020. Según contó, pese a que lucía el pelo recogido debajo de un gorro y un pasamontañas como tapaboca debido al protocolo sanitario, los clientes lograban reconocerlo. “Incluso algunos niños de tres años sabían quién era”, aseguró y añadió que “hay chicos de esa edad que adoran Stranger Things”. “Eso me da un poco de miedo”, comentó Fallon, a lo que Matarazzo respondió: “Da un poco de miedo. Personas que no conocen la mayoría de las palabras me ven y dicen: ‘Dustin’”. Más adelante, el actor conectó la popularidad de la serie en esa franja etaria con el tono de la próxima temporada, que espera que sea la más escalofriante: “No sé si va a gustarle tanto a [ellos] este año”.

Cambio de tono

La semana pasada, en diálogo con Entertainment Tonight, el actor había relacionado los cambios que vendrán en la serie con la propia evolución de los protagonistas. “Creo que realmente maduró el tono y que lo están haciendo adrede. Pienso que quieren que la serie madure a la par de [la audiencia]”, opinó y agregó: “Mientras envejecemos, debemos crecer como personajes”.

La revelación de que Stranger Things incursionará más a fondo en el género de terror en la cuarta temporada hace pensar que quizás ese haya sido el motivo de la contratación de Robert Englund, quien encarnó al legendario Freddy Krueger. Además de él, los nuevos miembros del elenco incluyen al veterano de Harry Potter Jamie Campbell Bower, que interpretará a un hombre cariñoso que trabaja como asistente en el psiquiátrico y que, cansado de la brutalidad con que se trata a los pacientes, decide hacer a un lado su pasividad.

En tanto, Eduardo Franco interpretará a Argyle, el nuevo mejor amigo de Jonathan, amante de la diversión; y Joseph Quinn, a Eddie Munson, un metalero de los años 80 que dirigirá el club The Hellfire y quien se encontrará en el aterrador epicentro del misterio de esta temporada. Sherman Augustus será el teniente coronel Sullivan, un hombre inteligente y sensato que cree que sabe cómo detener el mal en Hawkins, y Mason Dye, como Jason Carver, será una estrella del deporte en pareja con la chica más popular de la escuela, pero cuya vida empezará a desmoronarse. En tanto, Nikola Djuricko interpretará a Yuri, un contrabandista ruso sórdido e impredecible al que le encantan los chistes malos, el dinero y la mantequilla de maní.

Por otra parte, según el adelanto que lanzó Netflix antes de que se suspendiera el rodaje de los nuevos episodios, parte de la nueva entrega ocurrirá en la Unión Soviética, donde se encuentra Jim Hopper (David Harbor). Ese primer adelanto lo mostró trabajando en las vías de un tren en la gélida Siberia, rodeado de soldados.