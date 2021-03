Nati Jota disparó la polémica: "¿Sabés lo que me gusta morder?"

Nati Jota es de las influencer argentinas que mejor maneja el tema redes. Sabe cómo y en qué momento disparar una frase para que rápidamente se disperse entre millones de personas.

Eso fue lo que hizo recientemente y, claro está, consiguió despertar polémica entre sus seguidores y el público en general.

"¿Saben lo que me gustaba morder? La goma", precisó Nati Jota en el programa 'Nadie dice nada', despertando las risas de sus compañeros. De esta manera, la influencer volvió a levantar polvareda con sus particulares opiniones. Si bien la mediática no tuvo que dar muchas explicaciones, sus compañeros estallaron en un mar de carcajadas que dijeron absolutamente todo. Sin dudas, Nati se encuentra viviendo un gran momento profesional.

La influencer, quien suele ser muy ocurrente, sorprendió a todos recientemente con un consejo para las mujeres: "Estamos de acuerdo que el horario oficial de la alarma de la anticonceptiva es las 23 hs, no? PD: de nada por hacerte acordar boluuudaaaa. Consejo re obvio pero: posponé la alarma hasta que la tomes. O tomala al toque sin changuí, no confíes en tu memoria porque NO. Consejo 2) Si vas a salir, tomala cuando estás por salir de tu casa aunque sea unas horas antes. Es un consejo del ministerio de salud de Nati”, sentenció.

Cabe destacar que Nati Jota, quien finalizó su relación con Bruno Siri, suele dedicarle picantes mensajes al rugbier que terminó saliendo con su examiga Ivana Nadal. "Una vez guardé a un pibe como ‘amor’ en mis contactos, a 4 días de conocernos. Él también a mí. Después fuimos novios. ¿y saben? después me dejó y se puso con Ivana Nadal”, expresó hace un tiempo, disparando dardos para todos lados. Luego de la polémica, tuvo que salir a dar explicaciones.

"No pienso hablar mal de alguien con quien estuve. Tuve una relación que me enseñó mucho y siempre voy a guardarle aprecio a quien fue parte de eso. Hice un chiste sobre mí, por si quedó alguna duda. Toda mi vida me reí de lo que me pasaba, no va a ser ahora la excepción. Los amo, bye”, precisó, desactivando la bomba. Lo cierto es que Nati aprovecha cada vez que puede para tirarle un palito a su ex, quien terminó saliendo inesperadamente con Ivana Nadal.