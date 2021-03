¿Bombazo a la vista?: Benjamín Vicuña habló sobre los rumores de boda con la China Suárez

Un fuerte ola de rumores apuntaban a que Benjamín Vicuña y la China Suárez estarían pensando certificar su amor a través de un casamiento. Pero el propio actor se encargó de negarlo.

Todo surgió cuando se lo vio al chileno portado una alianza en su mano que muchos interpretaron como un compromiso formal, pero Vicuña sostuvo que lo usa desde que nació su hija Magnolia.

Las declaraciones del artista se dieron durante una entrevista con el periodista Cecilio Flematti (47), quien durante un reportaje para el ciclo Vivo el domingo (A24, domingos a las 10), le preguntó sobre su relación con los medios de comunicación, las redes sociales y su vida privada.

"Cada vez que vos o la China hace un posteo se arma una revolución. Hace unos días apareciste con un anillo y se habían casado... ¿eso te divierte?", le consultó el conductor de A24 al galán chileno. A lo que este aclaró: "No, no estoy tan al tanto de la repercusión de las redes. Es muy vivo lo que voy a decir, pero es lindo cuando las repercusiones son positivas y tienen que ver con laburo, un estreno o algo que uno quiere comunicar".

"Pero cuando por ahí son interpretaciones, y ni hablar si son odiosas... El tema es cuando hay mala leche o buena leche, eso no tiene un filtro y uno se da cuenta... No hablo del casamiento, que me parece algo bonito y lindo... pero no es así, me encantaría pero no me casé, es un anillo que tengo hace un montón y es de cuando nació Magnolia", explicó Benjamín.

Además, el actor y ex pareja de Carolina Pampita Ardohain (43) se refirió a la llegada de Amancio (8 meses), el segundo hijo que tuvo con la China, en plena cuarentena por coronavirus.

"Desde el rol de padre (estuve) acompañando, viviendo todo esto como todos los mortales, con mucho temor e incertidumbre. Sirvió para parar la pelota y estar en la casa tranquilo, para pensar. Fue una etapa súper de introspección, de reflexión. Yo creo que a todos nos atacó un poquito la nostalgia", admitió al respecto.

La China Suárez y Benjamín Vicuña junto a Amancio. Foto: Instagram

Y al ser consultado sobre la pandemia en general y el escándalo de las vacunas vip en el Ministerio de Salud, opinó: "Es triste. Creo que esta pandemia nos dejó expuestos a todos, nuestra condición humana, nuestras miserias, nuestro egoísmo. Veo que por ahí estamos más individualistas, cada uno se quiere salvar", comenzó diciendo.

Y siguió: "Me parece que se cometió un grave error, pero también creo que hay que seguir para adelante; se tomaron decisiones concretas como sacar a un Ministro de Salud. La Argentina tiene que seguir poniéndose de pie",

Además, Benjamín dijo qué hubiese hecho si le hubiesen ofrecido la vacuna: “Uno queda como en un jaque moral, pero hay que ponerse una mano en el corazón y pensar en la gente que realmente lo necesita. Y lo correcto es esperar tu turno y hacer las cosas bien, aunque a veces cueste".