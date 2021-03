Estos son todos los ganadores de los Golden Globes 2021, tras una atípica noche

La 78ª edición de los Globos de Oro de este domingo fue una larga videoconferencia con actores vestidos de gala y otros en pijama y remera.

Dos meses después de lo acostumbrado, los galardones que otorga la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés) se celebraron de modo virtual debido a la pandemia y con sus anfitrionas, las comediantes Tina Fey y Amy Poehler, en ciudades opuestas (Nueva York y Los Ángeles, respectivamente).

La cineasta china Chloe Zhao se convirtió en la segunda mujer en triunfar en la categoría de dirección, después de que lo hiciera Barbra Streisand con Yentl en 1984.

Su largometraje, Nomadland, también consiguió el galardón a mejor película. Protagonizado por Frances McDormand, cuenta la historia de estadounidenses que viajan en sus autos por el país para ocupar trabajos de temporada.

La comedia Borat Subsequent Moviefilm triunfó en esa categoría al igual que su protagonista, Sacha Baron Cohen, en el apartado de interpretación de comedia.

The Crown se alzó como favorita en las categorías televisivas de drama y el actor Chadwick Boseman recibió un premio póstumo por su papel en Ma Rainey's Black Bottom.

La gala estuvo inicialmente marcada por las críticas a la HFPA sobre la ausencia de miembros negros. La asociación prometió cambiar la composición de sus jurados. Tina Fey y Amy Poehler presentaron la ceremonia desde Nueva York y Los Ángeles, respectivamente.



Los ganadores

Mejor película - drama

Nomadland "Nomadland", protagonizada por Frances McDormand, ganó como mejor película.

Mejor actriz en una película - drama

Andra Day, The United States vs. Billie Holiday Andra Day ganó como mejor actriz por su interpretación de la cantante Billie Holiday.

Mejor actor en una película - drama

Chadwick Boseman, Ma Rainey's Black Bottom Chadwick Boseman recibió un galardón póstumo por su papel en "Ma Rainey's Black Bottom".

Mejor directora

Chloe Zhao, Nomadland Chloe Zhao, directora de "Nomadland".

Mejor película - musical o comedia

Borat Subsequent Moviefilm

Mejor actor en una película - musical o comedia

Sacha Baron Cohen, Borat Subsequent Moviefilm Sacha Baron Cohen y Maria Bakalova en "Borat Subsequent Moviefilm".

Mejor actriz en una película - musical o comedia

Rosamund Pike, I Care A Lot

Mejor actriz secundaria en una película

Jodie Foster, The Mauritanian

Mejor actor secundario en una película

Daniel Kaluuya, Judas and the Black Messiah Daniel Kaluuya fue reconocido como mejor actor secundario en "Judas and the Black Messiah".





Mejor miniserie o película para TV

The Queen's Gambit

Mejor actriz en una miniserie o película para TV

Anya Taylor-Joy, The Queen's Gambit Jane Fonda ganó el premio honorífico Cecil B DeMille por su carrera artística.

Mejor actor en una miniserie o película para TV

Mark Ruffalo, I Know This Much Is True

Mejor actor secundario en una serie, miniserie o película para TV

John Boyega, Small Axe

Mejor actriz secundaria en una serie, miniserie o película para TV

Gillian Anderson, The Crown Minari ganó en la categoría de mejor película de habla no inglesa.

Mejor película de habla no inglesa

Minari (Estados Unidos)

Mejor serie de televisión - drama

The Crown

Mejor actor en una serie de drama

Josh O'Connor, The Crown Emma Corrin fue reconocida por su papel como la princesa Diana en "The Crown".

Mejor actriz en una serie de drama

Emma Corrin, The Crown

Mejor serie de televisión - musical o comedia

Schitt's Creek

Mejor actriz de televisión - musical o comedia

Catherine O'Hara, Schitt's Creek

Mejor actor de televisión - musical o comedia

Jason Sudeikis, Ted Lasso "Soul", un filme de Disney sobre un profesor de jazz, ganó en la categoría de Mejor película animada.

Mejor largometraje animado

Soul

Mejor guion - película

The Trial of the Chicago 7

Mejor canción original - película

"Io Si (Seen)" - The Life Ahead

Mejor banda sonora - película

Soul - Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste

Premio honorífico Cecil B DeMille- Jane Fonda

Premio honorífico Carol Burnett - Norman Lear

Una admisión por la falta de diversidad

Los nominados y ganadores son escogidos por 87 miembros de la asociación, que en días recientes fue objeto de una campaña de boicot llamada #TimesUpGlobes luego de que se supo que ninguno de sus miembros es de raza negra.

La organización respondió que pondrá en acción un plan para incluir miembros negros y de otros orígenes tradicionalmente menos representados. Los invitados presenciales a la gala fueron trabajadores de emergencia y de salud en lugar de actores y personalidades del cine y la televisión.

Fey y Poehler abordaron el tema en el discurso de apertura de la ceremonia: "La asociación está compuesta por 90 periodistas internacionales, ninguno negro. Decimos 90 porque un par puede que sean fantasmas y se rumora que el miembro alemán es una salchicha con una carita dibujada".

"Los premios son estúpidos", dijo Fey. "Pero aún con cosas estúpidas, la inclusión es importante", añadió, y luego exigió a la HFPA que cambie la composición de sus miembros.

Más adelante en la gala, tres miembros de la Asociación admitieron desde el escenario que deben tener a periodistas negros en su grupo y reconocieron que tenían trabajo interno que hacer.

Este año volvieron también los cuestionamientos de que las elecciones de los nominados y ganadores pueden verse influidas por promociones y obsequios de las compañías de producción, algo que la asociación ha negado.

Personajes de la vida real

Varios de los intérpretes galardonados tanto en cine como televisión llevaron a la ficción a personajes históricos.

Daniel Kaluuya ganó el primer premio de la noche por su papel como el líder del Black Panther Party (Partido Pantera Negra) Fred Hampton en Judas and the Black Messiah.

"Espero que las próximas generaciones puedan ver cuán brillantemente pensó, cuán brillantemente habló y cuán brillantemente amó", dijo en reconocimiento a Hampton, quien fue asesinado a los 21 años en 1969.

Andra Day sorprendió al conquistar el trofeo como mejor actriz por su papel como la cantante de jazz y swing Billie Holiday, pues la favorita según las predicciones era Carey Mulligan por su papel en Promising Young Woman. Emma Corrin triunfó con su interpretación de la princesa Diana en "The Crown".

Los británicos Josh O'Connor y Emma Corrin recibieron sendos reconocimientos por sus interpretaciones de la princesa Diana y el príncipe Carlos de Inglaterra.

Corrin rindió homenaje a la princesa Diana en su discurso de aceptación: "Me enseñaste compasión y empatía más allá de lo que puedo imaginar", dijo.

La reconocida actriz británica Gillian Anderson también fue galardonada por su interpretación de la exprimera ministra británica Margaret Thatcher en la misma serie.

Discursos poderosos

Chadwick Boseman se convirtió en el segundo ganador póstumo del premio al mejor actor en un drama por su trabajo como un músico de jazz en Ma Rainey's Black Bottom. Chadwick Boseman fue el segundo actor en ganar un premio póstumo como mejor actor en una película de drama.

El actor de Black Panther murió a los 43 años en agosto del año pasado de cáncer de colon.

"Él diría algo muy hermoso, muy inspirador", dijo entre lágrimas su esposa, Taylor Simone Ledward.

"No tengo sus palabras, pero tenemos que aprovechar los momentos para celebrar a quienes amamos", continuó. Chloe Zhao dirigió "Nomadland" inspirándose en un libro sobre la vida nómada en Estados Unidos escrito por la periodista Jessica Bruder.

Chloe Zhao dio también un sentido discurso sobre la compasión y cómo impulsó su deseo de hacer películas.

"Nos da la oportunidad de reírnos y llorar juntos, de aprender los unos de los otros y de tener más compasión", dijo.

Con su pequeña hija en brazos, el cineasta estadounidense Lee Isaac Chung recibió el premio a la mejor película de habla no inglesa por Minari, un filme centrado en una familia coreano-estadounidense que se muda a una zona rural de Arkansas en la década de 1980.

"Ella es la razón por la que hice la película", dijo refiriéndose a su hija. "Es sobre una familia tratando de aprender un lenguaje. Es más profundo que cualquier lengua extranjera, es una lengua del corazón", dijo. Lee Isaac Chung aceptó el premio por su película "Minari" junto a su hija.

El premio fue objeto de controversia por haber incluido el filme en una categoría que por lo general incluye producciones no hechas en Estados Unidos. Los personajes hablan más en coreano que inglés.

Por último, la legendaria actriz y activista Jane Fonda usó su tiempo en el escenario para exigir más diversidad en la industria.

Fonda, quien fue galardonada con el premio Cecil B DeMille a su trayectoria, dijo: "Hagamos un esfuerzo de ampliar la carpa para que todos asciendan y para que la historia de cada quien tenga la oportunidad de ser vista y escuchada. Seamos líderes".

