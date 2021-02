El complicado momento del Pity Álvarez: lo declararon...

Un duro momento le toca vivir el 'Pity' Álvarez, ex líder de Viejas Locas, quien se encuentra detenido desde el 2018 por haber matado de un disparo a un hombre en Villa Lugano.

El músico se encuentra recluido en el pabellón psiquiátrico de la cárcel de Ezeiza y en las últimas horas volvió a ser noticia nuevamente por su estado mental.

Este lunes primero de marzo debía comenzar el juicio en su contra por el homicidio de Cristian Diaz, ocurrido el 12 de julio del año 2018. Sin embargo, según detalla el sitio fiscales.gob.ar el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 29 decidió postergar el inicio del proceso, a partir de un informe realizado por dos integrantes del Cuerpo Médico Forense (CMF) quienes diagnosticaron una “incapacidad sobreviniente” al cantante.

A partir del estudio, los jueces Gustavo Goerner y María Cecilia Maiza pidieron a los profesionales más detalles sobre la salud del Pity, al tiempo que pidieron que se sumen más profesionales a las pericias. A pesar de que el informe firmado por los médicos afirma que Álvarez padece una “incapacidad mental”, los jueces insisten en que se especifique si padece algún trastorno cognitivo que pudiera afectar su comprensión del proceso.

A fines del año pasado, la periodista Fernanda Iglesias informaba en “Esto no es Hollywood” que “cuando Pity fue derivado al Hospital de Ezeiza tenía 800 de glucemia. Llegó en coma diabético. No recibía ningún tipo de atención médica en el penal Prisma. La madre de Pity llamó a la defensoría oficial insistiendo para que reciba atención médica urgente porque el estado de salud era lamentable”. Sobre su estado, detallaron que “ya no veía de un ojo y tenía evidentes problemas de razonamiento. Al ingresar al Hospital de Ezeiza, a Pity se le hizo un hisopado y dio positivo de Covid”.