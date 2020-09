Araceli González se transforma y enloquece a sus fans: ¡Una auténtica obra de arte!

View this post on Instagram

Holaaaa! Cuando hablamos de reinventarnos hablo de esto. Tambiu00e9n como gran ejemplo. Las adversidades asustan. Pero debemos conectarnos con nosotros para sobrellevar estados y aprender profundamente a que debemos salir solos! Y cuando digo solos es lde lo aprendido, de lo hecho, de lo vivido, de lo amado y de la resistencia que le ponemos a la vida en estas circunstancias. Y tambiu00e9n aprender de la flexibilidad y la liviandad para poder movernos con este oleaje que nos supera a todos. Cu00f3mo estoy a punto de volver hacer los workshops ademu00e1s de todo lo que hice y fue mucho! Me apareciu00f3 esta obra de arte donde @machadito_arte fusionu00f3 sus dos amores. El dibujo y la fotografu00eda. Orgullosa de los que no bajan los brazos. Orgullosa que los que se manejan con dignidad en la vida. Siempre de pie! Siempre hacia adelante. El no puedo, el miedo, la inseguridad, el titubeo, la poca lucidez no es apto para estas u00e9pocas donde nos llevan por delante si solo te distraes un poco. ud83dudcaaud83cudffb. De que trataru00e1 mis nuevos worsshops de que nosotros y especialmente en este caso las mujeres aprendan a manejarse con Libertad en lo laboral, aprender a manejar su dinero , ser autosuficiente , actitud a la vida y en cu00f3mo sostener su dignidad. Quien estaru00e1!? Principalmente Mary Calvo ( Psicologa, docente, terapeuta con un montu00f3n de seminarios en su espalda y escritora) vos donde te Queres parar? Vos cu00f3mo Queres abordar tu vida? Vos, que deseas para tus hijos o para los ju00f3venes del futuro. Que vienen llenos de ganas de que los adultos demuestren con su hacer una evoluciu00f3n no solo para uno. Tambiu00e9n para nuestro entorno, familia y porque no! Para nuestro hermoso Pau00eds que merece que se lo cuide mu00e1s! Besos a todos! #comingsoon #workshops #araceliwebok Cuodarse es muy @araceliwebok ud83dudc8bud83dude4cud83cudffb