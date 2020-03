Rocío Guirao Díaz y una importante decisión: ¿Con o sin?

Quien pudiera tener en casa una mamá así de aplicada. Con un desfile acompañada de una de sus hijas más pequeñas desconcertó a la audiencia.

Look con jeans, look rosa o look de noche. Todo le queda absolutamente bien.

Con un calce infernal, la blonda se contonea en un video promocional mostrando su elegancia y figura.

En el medio de las pasadas , una de sus hijas se divierte imitándola y luciendo sus prendas. Una ternura.