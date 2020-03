Las "balconeras" de Stephanie Demner son las mejores ¿Hay dudas?

View this post on Instagram

Miren lo buena que estu00e1 esta mochila, es la nueva mochila Teresita de @yourmom.argentina es super canchera, hecha en Rubberlike, fu00e1cil de limpiar, resistente a la lluvia y muy cu00f3modaud83eudd17 Tiene un montu00f3n de bolsillos y es lo mu00e1s! Aprovechen mi cu00f3digo STEPH500 para conseguirla con $500 de descuento en la pu00e1gina hasta el 23/3 u2764ufe0f!