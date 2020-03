Julieta Prandi clavó foto despreocupada pero la acompañó de…¿Quién la consuela?

View this post on Instagram

Du00eda Mundial de la poesu00eda. Cu00f3mo hacerte saber que siempre hay tiempo? Que uno tiene que buscarlo y du00e1rselo... Que nadie establece normas, salvo la vida... Que la vida sin ciertas u0026#34;normasu0026#34; pierde forma... Que la forma no se pierde con u0026#34;abrirnosu0026#34;... Que abrirnos no es amar indiscriminadamente. Que no estu00e1 prohibido amar... Que tambiu00e9n se puede odiar. Que la agresiu00f3n porque su00ed, hiere mucho. Que las heridas se cierran... Que las puertas no deben cerrarse.. Que la mayor puerta es el afecto. Que los afectos, nos definen. Que definirse no es remar contra la corriente. Que no cuanto mu00e1s fuerte se hace el trazo, mu00e1s se dibuja. Que negar palabras, es abrir distancias. Que encontrarse es muy hermoso. Que el Sexo forma parte de lo hermoso de la vida. Que la vida parte del Sexo. Que el por quu00e9 de los niu00f1os, tiene su porquu00e9. Que querer saber de alguien, no es su00f3lo curiosidad. Que saber todo de todos, es curiosidad malsana. Que nunca estu00e1 de mu00e1s agradecer... Que autodeterminaciu00f3n no es hacer las cosas solo... Que nadie quiere estar solo... Que para no estar solo hay que dar. Que para dar, debemos recibir antes. Que para que nos den tambiu00e9n hay que saber pedir. Que saber pedir no es regalarse. Que regalarse en definitiva no es quererse. Que para que nos quieran debemos demostrar quu00e9 somos. Que para que alguien sea, hay que ayudarlo. Que ayudar es poder alentar y apoyar. Que adular no es apoyar. Que adular es tan pernicioso como dar vuelta la cara. Que las cosas cara a cara son honestas... Que nadie es honesto porque no robe. Que cuando no hay placer en las cosas no se estu00e1 viviendo... Que para sentir la vida hay que olvidarse que existe la muerte. Que se puede estar muerto en vida.. Que se siente con el cuerpo y la mente. Que con los ou00eddos se escucha... Que cuesta ser sensible y no herirse. Que herirse no es desangrarse. Que para no ser heridos levantamos muros. Que seru00eda mejor construir puentes. Que sobre ellos se van a la otra orilla y nadie vuelve. Que volver no implica retroceder. Que retroceder tambiu00e9n puede ser Avanzar. Que no por mucho avanzar se amanece mu00e1s cerca del Sol... Cu00f3mo hacerte saber que nadie establece normas, salvo la vida? Mario Benedettiu270d