A Nazarena Vélez la acusaron de una crueldad, y el video de su descargo es una furia: miralo

Nazarena Vélez y Federico Bal tuvieron mal rollo hace un tiempo, luego de que Barbie Vélez, o Barbie Pucheta, la hija de la ex vedette, cortó su relación con el actor en medio de denuncias de violencia de género.

Hace horas Federico Bal anunció que sufre cáncer de intestinos.

Algunos gestos o palabras de Nazarena Vélez fueron interpretados por ciertas personas, mayormente en las redes, como una "burla” hacia el actor.

Nazarena Vélez salió con los tapones de punta a contestar.

Mirá algunas de las frases, y el video completo.

"Este video es una porong..., pero necesito hacerlo. Estaba como un león enjaulado acá en mi casa, y no quiero ni prender la tele ni mirar las redes sociales ni nada”.

“Es de público conocimiento que no me llevó bien con él, que no es una de las personas que está adentro de mis afectos. Sinceramente no lo quiero. Y creo que todo el mundo sabe por qué, pero no le deseo el mal”

“En lo único en lo que puedo pensar es en la madre. No en Carmen Barbieri, en la mamá. En ella como mamá, que aparte sé que es una muy buena mamá”

El video completo