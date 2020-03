Famoso conductor argentino confesó que quiso tirarse de un tercer piso, y se enteró recien ahora: ¿qué le pasó?

Daniel La Tota Santillán hizo una tremenda confesión, en una entrevista radial.

En la conversación, el ex Pasión de Sábado dijo que actualmente está rodeado "de los amigos que se quedaron, que no se alejaron en los malos momentos, de los que tienen que estar".

Curiosamente, confesó un episodio en el que el marido de una enfermera a la que le estaba vendiendo entradas para un show "me dice que ella me cuido en la clínica La Trinidad cuando yo estuve internado. Me había fisurado dos costillas los policías que me tiraron al piso. Me agarró un brote psicótico donde yo pedía por mis hijas y esta chica me dijo que yo intenté tirarme del tercer piso”

Santillán afirmó que no tenía recuerdos de eso hasta que el hombre se lo comentó.