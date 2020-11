“¡Exploté!”: Ximena Capristo se sinceró sobre el escándalo con Gustavo Conti

Hace algunos días atrás Ximena, enfurecida, publicó en sus historias de Instagram una serie de comentarios y chats que había mantenido su esposo con otra mujer.



Lo cierto es que semejante escándalo publico acabo por resolver que efectivamente su esposo le había sido infiel, lo que no pudo negar y desencadeno en una inminente separación.



Si bien al comienzo Ximena no se anima a hablar, este fin de semana se sintió más tranquila y pudo dar su versión de los hechos sin titubear.

"Siento que me confundí en publicar eso en las historias, porque en ese momento sí estaba muy enojada. Ahí exploté. Fui yo quien los publicó".



Fue como comenzó explicándose la morocha en el inicio de su entrevista es LAM donde charlo a corazón abierto con Ángel de Brito.

Para sorpresa de muchos agregó un detalle no menor, con respecto a la infidelidad de su marido, quien se alejó por completo de los medios:



“Desde hacía meses que veníamos hablando sobre la posibilidad de abrir la pareja... A mí no me sorprende que pase esto, pero sí lo que me molestó y dolió muchísimo es que yo ya sabía de esto"