¡Qué revelación! Se separó la Negra Capristo porque "soy la mujer más...

Después de 20 años de relación, Ximena "La Negra" Capristo se separó de su pareja Gustavo Conti.

La vedette lo confirmó contó los entretelones de la historia.

Ya se habían producido escaramuzas cuando Capristo, por octubre, publicó los chats de Conti con otra mujer.

Consultada sobre si había sido engañada, respondió categórica, insinuando que el poliamor era una posibilidad: "Yo, la verdad, es que eso no lo voy a saber nunca. Y si eso hubiese sucedido y hubiese estado planteado de antemano cómo habíamos hablado, estaría todo más que bien".

Cuando los periodistas fueron más a fondo, soltó la verdad: “Sí te puedo decir que soy la mujer más cornuda del condado. Y no me copa eso. Por eso, por el momento no voy a decir nada”.