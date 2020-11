Moria Casán hizo llorar a la 'Bomba' Tucumana: qué pasó

El Cantando 2020 dejo otro momento para el recuerdo en la noche del viernes, con Gladys 'La Bomba Tucumana' y Moria Casán como protagonistas.

La cantante volvió a quedar a disposición del jurado para conocer su continuidad o no y eso terminó generándole una angustia enorme a pesar de tener tantos años de trayectoria.

Justamente a ese camino recorrido se refirió Moria Casán a la hora de explicar desde su posición lo que estaba viviendo la Bomba, despertando un llanto aún más sentido de la tucumana.

"Cuando me llamó Tinelli para participar, yo le dije ‘Es que nunca hice un casting’, y esto es como un casting. Y rompe un poco las pelotas, porque te sentís un poco humillada, diciendo ‘¿Qué hago acá?’. Tenés que superar esa brecha de la jerarquía y de la trayectoria, esto es lo más democrático que te puedas imaginar. Yo lo viví tanto como participante como jurado, son shows que no se parecen a nada", explicó la jurado dejando expuesta la vergüenza que notó en la Bomba Tucumana por estar mano a mano, debatiendo su continuidad en el certamen, con Lizardo Ponce, un instagramer que ya demostró que lo suyo no es el canto.