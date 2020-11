¿Qué pasó?: el anuncio de Ángel De Brito que desconcertó a los participantes del 'Cantando'

Ángel de Brito se convirtió en la noche del lunes en el malo del Cantando 2020 al realizar un anuncio que dejó boquiabiertos a los participantes.

En realidad lo que hizo el conductor fue adelantar lo que les espera en el concurso que es de lo más visto en la televisión argentina.

En el siguiente ritmo que les toque defender en la famosa pista de El Trece, los concursantes no tendrán la posibilidad de seleccionar la canción que representarán ante el jurado. «La semana que viene el ritmo Desafío va a invitar a los participantes a cantar un tema al azar. No van a poder elegir ellos, no vamos a elegir nosotros ni el jurado”, aclaró el conductor del certamen.

Segundos después, volvió a remarcar un punto más importante de la novedosa consigna: “El tema que les toque va a ser al azar”. Sobre el procedimiento en particular, señaló: “Los participantes van a elegir un sobre y van a poder elegir uno. Si no les gusta, van a poder cambiar pero por una sola vez. Tampoco van a poder volver al original si el segundo no les gusta".