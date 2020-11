Abel Pintos sorprendió a sus fans con una reveladora noticia: "En nuestro próximo encuentro..."

Abel Pintos está atravesando uno de los mejores momentos de su vida, tanto en lo personal como en lo artístico.

El carismático cantante se encuentra disfrutando de Agustín, su primer hijo, y también reveló en su cuenta de Twitter que en cualquier momento se podrá escuchar su nuevo material.

"Estuve trabajando mucho estos días. En mi próximo disco. En mi próxima canción adelanto de ese disco. En nuestro próximo encuentro y en otros ´universos paralelos´ de los que ya les voy a contar. Me siento muy feliz y MUY agradecido. Gracias por acompañarme también en los silencios. Hace 3 meses me dijeron: sin silencios no hay música», expresó Abel.

"Por eso agradezco profundamente la atención que siguen dándome incluso en los silencios. Como en esos instantes previos a la siguiente canción en nuestros conciertos rituales", agregó el cantante.